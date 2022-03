Calcio. Serie D, il Vado cade solo al 98': il rigore di Gonzalez piega i rossoblu tra le polemiche

VADO - NOVARA 0-1 (98' Gonzalez rig.)

Si chiude tra le incontenibili proteste vadesi, nel mirino Marin di Portogruaro, la cui direzione di gara resta alquanto discutibile

98' GONZALEZ NON SBAGLIA, IL NOVARA VINCE ALL'ULTIMO SECONDO. Vado beffato all'ultimo secondo...

97' RIGORE PER IL NOVARA, FALLO SU DI MASI. Marin indica il dischetto

95' Tentoni pesca la testa di Vuthaj sul secondo palo, esterno della rete e semplice illusione ottica del gol

94' punizione dal lato corto a favore del Novara, Napolitano intanto rileva un esausto Anselmo. E' un finale al cardiopalma

92' espulso anche Solari per proteste, Marin di Portogruaro da insufficienza piena in pagella. Gestione irritante del match

91' non si gioca da più di un minuto, a terra con i crampi Cenci, portato fuori in barella. Al suo posto NIcoletti

90' cinque di recupero

88' Turone per Aperi, Solari chiama a gran voce il 4-4-1 per questo finale

86' ROSSO DIRETTO A TINTI, fallo di frustrazione su Di Masi dopo un'entrata su Anselmo lanciato in ripartenza non sanzionata dal direttore di gara

77' Di Masi ancora a centimetri dal vantaggio, rasoterra da buona posizione che termina di un soffio sul fondo.

76' massimo sforzo offensivo dei piemontesi, Vado arroccato nella propria metà campo

73' ennesima conclusione da fuori, Tentoni spedisce alto.

72' ci prova Galvanio nonostante non sia al top, fuori Lazzaretti

70' crampi per De Bode, notevole lo sforzo fisico da parte dei rossoblu. E Solari non può attingere dalla panchina, infarcita di juniores...

68' Bergamelli rileva un Bonaccorsi a rischio espulsione, Marchionni non vuole rischiare

66' Vuthaj di testa va in cielo impattando la sfera su cross di Paglino, manca però angolazione nel tentativo del capocannoniere del girone

65' Solari cerca di tenera alta l'attenzione dei suoi, Novara sempre con maggior predominio alla ricerca del gol

59' Bonaccorsi rischia moltissimo dopo un'entrata su Aperi, il Vado chiede il secondo giallo ma l'arbitro non è dello stesso parere

58' punizione da una mattonella molto interessante a favore dei piemontesi, schema tra Tentoni e Laaribi che calcia di potenza sfiorando il palo alla destra di Ghizzardi. E come anticipato arriva il momento di Pereira

57' primi movimenti sulla panchina del Novara, pronto Pereira al posto di Laaribi

55' il Vado si rivede in avanti con l'ennesima sgroppata di Anselmo, che sbaglia l'ultimo passaggio per Aperi, anticipato nettamente da Capano bravo a ripiegare

53' ancora Paglino ci prova dopo la spizzata di Vuthaj su corner di Laaribi, altra conclusione troppo centrale per impensierire seriamente la porta vadese

51' Di Masi crossa in mezzo a cercare Vuthaj, traiettoria troppo sul portiere che afferra senza problemi

47' Paglino conclude in diagonale dal limite, Ghizzardi risponde presente. Novara subito in proiezione offensiva

45' si riparte!

SECONDO TEMPO

Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi: Vado-Novara sono ancora ferme sullo 0-0, a tra poco per il racconto della ripresa

45'+1' Laarabi calcia in diagonale, ma il suo tiro si trasforma in un possibile assist per Vuthaj, che non riesce però ad agguantare il pallone, controllato a terra da Ghizzardi

45' micidiale ripartenza della squadra di Marchionni, è brava la retroguardia rossoblu a ripiegare in fretta arginando il tentativo ospite

43' Novara a un passo dal vantaggio: prima Vuthaj, di testa, centra il palo anticipando Ghizzardi in uscita bassa, poi ci provano anche Tentoni e Laaribi, ma la difesa rossoblu si salva concedendo semplice corner ai piemontesi

37' Aperi a centrimetri dal gol! Questa volta è Lazzaretti a premiare la solita discesa di Anselmo, altro traversone con il contagocce per Aperi che dal limite dell'area piccola calcia di potenza sfiorando la traversa

36' Cenci si fa rubare un pallone sanguinoso da Gonzalez al vertice dei sedici metri, sinistro a giro spettacolare che sibila alla destra del palo della porta rossoblu. Una furia Solari in panchina...

33' sul taccuino di Marin di Portogruaro anche Casazza, entrata in ritardo ai danni di Paglino

31' ancora l'ex Finale protagonista, portati a spasso due avversari prima del fallo di Bonaccorsi, ammonito dal direttore di gara.

30' ecco la prima occasione anche per il Vado: Capra, ristabilitosi, serve Anselmo sulla sinistra, preciso cross in mezzo, Lazzaretti incorna da buona posizione non trovando però lo specchio della porta

27' resta a terra Capra dopo uno scontro con Vimercati, il Novara non concede davvero nulla in fase di non possesso

22' Laribi calcia direttamente in porta, pallone di poco alto

21' De Bode strattona Vuthaj sulla trequarti fermando una potenziale chance per i piemontesi, punizione a favore della squadra di Marchionni e giallo per il capitano vadese

20' il Novara alza ulteriormente i giri, Paglino trova Di Masi sul secondo palo, destro a giro rasoterra che fa la barba al palo. Fatica ad alzare il baricentro la formazione di Solari

18' altra conclusione da fuori, questa volta ad opera di Tentoni, sfera alta sopra la traversa

17' insidioso tiro cross di Paglino, traiettora velenosa sulla quale è attento Ghizzardi, bravo a respingere in tuffo

13' il Vado bada a difendersi in questa prima parte di gara, Novara che mette in luce subito grande qualità in fase di palleggio muovendo palla in maniera piuttosto fluida.

10' discesa da parte di Di Masi sulla fascia mancina, Tinti devia in angolo

7' duro scontro tra Ghizzardi e un giocatore del Novara, resta a terra il portiere di casa prontamente soccorso dalla panchina

3' primo tiro dei piemontesi con Laarabi, rasoterra potente ma centrale controllato senza problemi da Ghizzardi

2' Solari, con i pochi giocatori a disposizione, disegna un 4-4-2 con Lazzaretti esterno destro di centrocampo e la corsia di sinistra presidiata da Casazza e Anselmo

1' si parte! Completo bianco per il Vado, Novara nella tradizionale casacca blu con pantaloncini neri

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO (4-4-2): Ghizzardi; Tinti, Brero, De Bode, Casazza; Lazzaretti, Cenci, Cattaneo, Anselmo; Capra, Aperi

A disposizione : Venturino, Fontana, Nicoletti, Turone, Galvanio, Bonanni, Lagorio, Quarta, Napolitano.

Allenatore : Matteo Solari

NOVARA (3-4-1-2): Raspa; Benassi, Bonaccorsi, Vimercati; Paglino, Capano, Tentoni, Di Masi; Laaribi; Gonzalez, Vuthaj.

A disposizione : Dejardins, Pagliai, Bergamelli, Di Munno, Babacar, Agostinone, Rocchetti, Pereira, Gymah