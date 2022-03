Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto ringrazia il pubblico rossoblu: "Ho visto comunione d'intenti. Squadra fantastica nonostante la sconfitta" (VIDEO)

Il presidente del Vado, Franco Tarabotto, dopo l'intervista in conferenza stampa di ieri pomeriggio, ha voluto sottolineare lo spirito visto dai sostenitori rossoblu nel big match contro il Novara.

Un clima insolitamente "caldo" al Chittolina", ma che ha rallergrato il massimo dirigente rossoblu:

"Sono felice che il pubblico ci abbia dato una mano, sentire il Chittolina così partecipe è stato per me importante e mi auguro possa essere così anche nelle prossime partite. Lo stesso Aldo Spinelli è rimasto sorpreso dall'ambiente che si respirava. C'è da dire che quando una squadra lotta come ha fatto il Vado viene naturale sentirsi coinvolti: complimenti ancora una volta ai ragazzi, al mister e a tutto lo staff, sono stati autori di una partita incredibile".

L'intervista post partita del presidente Franco Tarabotto: