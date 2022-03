Calcio, Cisano. Highlander De Luca, la zampata nel recupero piega la Nolese: "Felice del contributo, ma vorrei dare di più"

Quest'anno spegnerà le 45 candeline, ma nonostante questo non perde il vizio del gol: parliamo di Giancarlo De Luca uno che ha sempre avuto confidenza con la rete ed infatti domenica è tornato a segnare regalando in rimonta la vittoria al 92’ del Cisano contro una coriacea Nolese che fino all'89' conduceva la gara per essere poi raggiunta dal pareggio di Mattia Garofalo e poi superata appunto da un gran gol di De Luca.