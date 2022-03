Calcio, Coppa Liguria. Semifinale atto primo, stasera c'è Vadino - San Pietro

Il sogno di essere in corsa fino alla fine per il "double" sta stuzzicando da diverse settimane tutto l'ambiente del Vadino.

La squadra arancionera sta vivendo in queste settimane la fase cruciale della propria stagione e tornare in campo a poche ore dalla sconfitta con il Riva Ligure può rappresentare il modo migliore per depurarsi dalle tossine accumulate.

L'appuntamento di questa sera al Riva sarà comunque storico per il giovane club ingauno, con il primo atto della semifinale contro i genovesi del San Pietro.

Il team biancoblu viaggia al quarto posto nel girone D, con 26 reti realizzate e 22 subite in 16 incontri, a testimoniare il buon equilibrio all'interno del rettangolo verde.

I ragazzi di Alessandro Giunta faranno però il possibile per dare subito la propria impronta in ottica qualificazione, forti di un percorso, fino a domenica mattina, praticamente intonso.

Il fischio d'inizio del signor Fiorello di Imperia risuonerà alle 20:30, livescore su Svsport.it.