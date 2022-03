Calcio, Coppa Liguria. Vadino e San Pietro vogliono la finale, la webcronaca della semifinale di andata

VADINO - SAN PIETRO 0-0

27' ammonito Bianchi

22' una nuova sostituzione anche per il San Pietro, Sapone la scia il campo per Perasso

22' doppio cambio Vadino. Gattuso in campo per Vanzini, Milazzo per Miserendino.

21' gol annulalto al San Pietro fischiata una carica su Scola dopo la respinta difettosa sulla punizione di Bianchi

17' Giraldi entra al posto di Tomao, è pronto a entrare anche Gattuso

15' Radi - Grutta, secondo cambio per il San Pietro

14' amonito Ottonello, intervento fuori tempo del numero due ospite

12' nel Vadino si prepara a entrare Giraldi

10' sempre Pesce dalla distanza, questa volta da posizione più defilata, Scola controlla la sfera sfilare oltre lo specchio della porta arancionera

6' cambia Di Fede, Bianchi rileva Migliorini

2' Pesce è il giocatore più pericoloso del San Pietro, ennesimo taglio centrale concluso di destro, palla deviata (proteste per un presunto tocco di mano), l'angolo seguente non sortisce dubbi difensivi per il Vadino.

1' inizia (senza cambi) la ripresa

SECONDO TEMPO

46' dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. L'unico lampo è stato il rigore guadagnato da Ricotta e fallito da Pollio, per il resto 0-0 inevitabile

43' ammonito mister Giunta

38' Prudente a terra, è lo stesso Fioriello a chiamare il cambio, al posto del centrale entra Vigorito

34' punizione di Vanzini, la parabola disegnata non conclude la propria corsa tanto distante dall'incrocio dei pali

31' il primo cartellino giallo è per Ricci

30' la mezz'ora scocca sulla punizione dai 22 metri di Barisone, centrata la barriera del Vadino

23' Pesce converge da sinistra calciando di destro, Scola c'è

18' POLLIO SBAGLIA! PIATTONE DESTRO TROPPO APERTO, PALLA CONTRO IL MURO ALLE SPALLE DELLA PORTA

17' RIGORE PER IL VADINO. Punito il contatto tra Barisone e Ricotta. Penalty guadagnato d'esperienza dall'attaccante ingauno

15' proteste del Vadino! Sul taglio di Tomao l'arbitro Fioriello chiama l'offside. Il lob era terminato alto.

14' nel 4-3-3 di Giunta Ricotta è il riferimento centrale, affiancato da Tomao e Miserendino. Licata play, con Vanzini e Pollio mezz'ali.

12' Vadino in difficoltà in fase di raccordo tra mediana e attacco, i padroni di casa non si sono ancora visti dalle parti di Debandi

8' tanti richiami di Di Fede per Bellotti, stasera schierato esterno di centrocampo nel 4-4-2 dei genovesi

6' poco da raccontare in questi primi minuti di gioco, entrambe le squadre stanno peccando in rifinitura.

2' prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Fracchia, il custode del Pontelungo scomparso nella giornata odierna.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADINO: Scola, Berra, Coppola, Licata, Prudente, Balbo, Tomao, Vanzini, Ricotta, Pollio, Miserendino.

A disposizione: Rotiroti, Vigorito, Seghizzi, Bonsignorio, Gattuso, Santanelli, Conforti, Milazzo, Giraldi

Allenatore: Alessandro Giunta

SAN PIETRO: Debandi, Ottonello, Bignone, Barisone, Migliorini, Ricci, Bellotti, Radi, De Giorgi, Sapone, Pesce,

A disposizione: Camisasca, Grutta, Bianchi, Perasso, Fucilli, Faye.

Allenatore: Alessio Di Fede

Arbitro: Fioriello di Imperia