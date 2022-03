Calcio, Serie D: varato il programma dei playoff, ecco le date da segnare sul calendario

Inizieranno il prossimo 22 maggio, con le gare di semifinale, i playoff di Serie D. Gli spareggi non permetteranno l'accesso diretto alla Serie C, ma saranno utili in caso di ripescaggio per garantirsi la migliore posizione possibile nel caso di mancata iscrizione di qualche società professionistica.

La prima fase, quella delle semifinali che coinvolge le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto, si svolge in gara unica secondo i seguenti abbinamenti: