Calcio. Prima Categoria B: si rivede in campo il Savona, sfide d'alta classifica fra Sampierdanese-Speranza e Campese-San Cipriano

Dopo le sfide rinviate contro Sampierdarenese e Fegino a causa del Covid, il Savona ritrova finalmente il campo. Con una condizione fisica di certo non al top e ancora diversi giocatori indisponibili, la squadra di Podestà è pronta ad affrontare un lungo rush finale nel tentativo di arpionare quel tanto agognato primo posto che significherebbe Promozione.

Occhio però a una Letimbro in salute e pronta a dare battaglia, nonostante il 5-3 subito domenica scorsa a Pra: la squadra di Oliva, attualmente in zona playout, sogna una grande prova anche contro gli striscioni dopo aver messo in difficoltà la Sampierdarenese.

Programma come sempre diviso a metà fra mattina e pomeriggio: si parte alle 11.00 con la delicata sfida tra la formazione di Pittaluga e lo Speranza, Pro Pontedecimo-Pra e lo spareggio per evitare l'ultimo posto tra Fegino e Cogoleto.

Alle 15.00, oltre al match del "Santuario", toccherà all'altra sfida clou in ottica primato, Campese-San Cipriano, e a Quiliano-Vecchiaudace.