Calcio, Ceriale. Festa grande per la Juniores. La vittoria con la Sampierdarenese vale la vittoria del campionato

E' stata una marcia praticamente senza soluzione di continuità quella della Juniores del Ceriale, capace di laurearsi con ben cinque turni d'anticipo squadra campione del girone A del campionato Juniores di Eccellenza.

I ragazzi di Bortolini battendo in trasferta la Sampierdarenese, sono infatti riusciti a collezionare la diciassettesima vittoria in campionato su venti partite disputate, diventando irraggiungibili per le due inseguitrici: il Campomorone e l'Albenga.

Per i biancoblu, in attesa del termine della regular season, anche l'orgoglio di fregiarsi del miglior attacco del campionato e della miglior difesa, con 55 reti realizzate e 23 subite.