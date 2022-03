Calcio. Nove anni fa ci lasciava Paolo Ponzo. Il ricordo del Savona: "Un Uomo, un Capitano, una Leggenda"

Il 24 marzo non potrà mai essere una data come le altre per il calcio savonese.

Nove anni fa ci lasciava infatti Paolo Ponzo, durante l'atto che più ha segnato l'intera parabola della sua esistenza: la corsa.

Un malore durante una manifestazione podistica se lo è portato via, senza però sbiadire l'eredità valoriale che ha lasciato alle giovani generazioni, anzi, l'ha esaltata e la esalterà sempre di più nel corso del tempo.

Tanti gli attestati di stima sui social network emersi nel corso della giornata, a partire dai tifosi del Savona, passando per la società Modena "Muratore, continua a tifare per noi", fino ai semplici appassionati che hanno potuto condividere ricordi e aneddoti dentro e fuori dal rettangolo verde.

Commovente il ricordo dello Spezia: "Hai onorato, amato e rispettato questa maglia! Paolo Ponzo per sempre con noi"!

Anche il nuovo corso societario biancoblu non si è sottratto ovviamente dal ricordare una delle più importanti bandiere degli Striscioni:

"Un Uomo, un Capitano, una Leggenda! Sarai sempre nei nostri cuori!"