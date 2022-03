Calcio, Pontelungo. Il rammarico di Zanardini per il rinvio della semifinale di Coppa: "Eravamo pronti, volevamo dedicare un grande risultato a Paolo Fracchia"

La notizia dell'incredibile rinvio delle due semifinali di Coppa Liguria ha inevitabilmente sorpreso gli addetti ai lavori, soprattutto per il motivo che ha imposto lo spostamento di Pontelungo - Campese e Pieve Ligure - San Cipriano: la mancata pubblicazione delle squalifiche relative alle gare di andata.

Un fattore che ha indisposto non poco mister Fabio Zanardini.

"Siamo ovviamente rammaricati per quanto avvenuto, spostare una partita a poche ore dal via crea sempre dei disagi, ancor di più per chi deve compiere diversi chilometri per affrontarla.

Da parte nostra eravamo mentalmente pronti per scendere in campo e giocarsi le nostre chances per accedere alla finale. Ancor di più volevamo dedicare un risultato importante alla memoria di Paolino Fracchia.

La data del recupero? Ancora non ci è stato comunicato nulla, aspettiamo di conoscere la nuova data".