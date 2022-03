Calcio. Eccellenza: ostacoli genovesi per Cairese e Finale, nella poule playout spiccano Ospedaletti-Pietra e Sestrese-Varazze

Nessuna squadra a punteggio pieno tra poule playoff e playout. Dopo tre giornate della fase finale, in Eccellenza resta ancora tutto apertissimo, dalla lotta per salire in D alla bagarre per evitare la Promozione.

Seppur la Fezzanese abbia già dimostrato di essere probabilmente la formazione più attrezzata per centrare l'obiettivo finale, le inseguitrici non stanno di certo a guardare. Alle 14.30 si parte proprio con gli spezzini di scena in trasferta sul campo del Canaletto, mezz'ora più tardi spazio alle altre gare in programma: la Cairese, dopo la cinquina di domenica scorsa, attende al "Brin" il Baiardo in una sfida da tripla che potrebbe lanciare definitivamente i ragazzi di Alessi verso le zone alte della classifica, mentre il Finale ospita al "Borel" una Rapallo-Rivalorolese che cerca la svolta con mister Augusto Podestà al debutto in panchina dopo l'esonero di Stefano Fresia. Completano il quadro Genova Calcio-Albenga e Taggia-Campomorone.

Nel girone playout comandano al momento tre genovesi: l'Athletic Albaro, impegnato a Busalla, l'Arenzano, che riceve al "Gambino" il Rivasamba, e la Sestrese, che se la vedrà con il Varazze. Il Pietra Ligure cerca conferme ad Ospedaletti, fermo all'ultimo posto a quota 1, mentre il Ventimiglia tenterà il colpaccio sul campo del Cadimare.

Aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14.30 sulle pagine del nostro quotidiano.