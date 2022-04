Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup giunge alla 5° edizione: l'estate 2022 è pronta ad infiammarsi

La Savona Cup si prepara per una nuova edizione e anche nell’ estate 2022 sarà un punto di riferimento per il calcio dilettantistico savonese.

Giunta alla sua 5° edizione , la rassegna vuole confermarsi al livello degli ultimi anni e per farlo riporta alla luce un torneo che ha infiammato il calcio negli anni passati. Nasce infatti la partnership con il “Torneo Stereo +” , nome che non ha di certo bisogno di presentazioni, a cui verrà intestato il “Memorial”.

Altra grande novità riguarda il campo da gioco. Il “Carlo Rondoni” di Via delle Trincee si rifà il look, nei prossimi mesi infatti verrà installato un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione per garantire il massimo della resa alla competizione. Inoltre, un nuovissimo impianto di illuminazione metterà ancora più in risalto lo spettacolo del rettangolo verde.