Volley: Carcare brilla su tutti i campi. La soddisfazione del presidente Michele Lorenzo: "E' un successo che deriva da giovani che amano lo sport e non potevo chiedere di più".

Si è conclusa un’altra settimana sportiva che fa emergere il buon andamento della società Pallavolo Carcare, la società apostrofa così la scia di successi ottenuti in settimana.

Il trand in ascesa delle ragazze e ragazzi commenta il presidente LORENZO è frutto di un lavoro di gruppo degli allenatori oltre al sacrificio sportivo e di passione per la pallavolo da parte dei nostri atleti, in questa fase finale dei vari campionati sta emergendo il raggiungimento dei nostri iniziali obiettivi. L’aver voluto “ricominciare da zero” è stata una dura ma proficua decisione ed oggi se ne traggono i risultati.

Sia nel settore maschile che in quello femminile si è viaggiato a pieno regime ed è sotto gli occhi di tutti che nulla è stato regalato ai ragazzi del team GARRA/Enrico FAZIO e nemmeno al team che cura il settore femminile coordinato Da Bonino, con Bertola, F.Fazio, Loru e Torresan, che in questa intensa settimana sportiva, viaggiando da un capo all’altro delle province di Savona ed Imperia, hanno raccattato punti utili per il consolidamento della loro rispettiva classifica.

Prima divisione Maschile

Netta vittoria per la QUIDAM Carcare nel derby della valbormida che liquidano senza prova d’appello per tre set a zero la compagine del New Volley Valbormida dai parziali 25/17 - 25/18 - 25/18.

I giovanissimi ragazzi di Garra non si sono lasciati scappare l'occasione di scalare la loro classifica ben consapevoli della mole esperta degli avversari.

Tutti bravi ma con la raccomandazione di non mollare e continuare con la giusta attenzione per affrontare la prossima gara del 9 aprile ore 11 a Carcare contro i ragazzi del Celle attualmente al secondo posto ben determinati a non regalare punti a nessuno mentre la Quidam in un momentaneo 5 posto con tre gare da recuperare.

Under 17 maschile

Sono due le formazioni che militano nei due gironi del campionato. La Tierrecubo con la vittoria per 3 a 0 contro il Nova Volley di San Lorenzo a Mare, si consolida al terso posto quindi passa alla fase del final four che la disputerà il prossimo 11 Aprile a Sanremo. Mentre nel girone A la BORRO serramenti ha già concluso il suo percorso con un punteggio pieno quindi passa di diritto alla fase finale.

Under 19 maschile

Meritato momentaneo primo posto dei corsari del Proncii pub di Carcare, dopo aver conseguito la vittoria per 3 a 0 contro A.R. Sanremesi.

Under 15 maschile

Superando per 3 a 1 i loro diretti competitor, l’Imperia volley nella gara del 27 Marzo, possono viaggiare indisturbati i piccoli corsari bianco rosso dell’ARMEC in testa alla loro classifica con un meritatissimo punteggio pieno quando mancano solo 3 gare alla fine del campionato. Quindi i piccoli maschietti hanno le carte in regola per la conquista del titolo territoriale.

Serie D maschile

Avvincente campionato che in questa settimana segna un’altra vittoria per il cammino verso l’ambita promozione in serie C. Infatti, quando mancano 5 gare alla conclusione, i ragazzi di GARRA/E.FAZIO superando con 3 a 0 la formazione dell’Albisola mantengono il terzo posto in classifica il che, in questa condizione, significa la promozione alla categoria superiore. Per il momento il gruppo della serie D è ben intenzionato a non mollare la presa.

Tutto roseo anche per il settore Femminile dove sia le leonesse Under 18 che le Under 16, vincendo tutto, superano la prima fase di qualificazione per il titolo di campione territoriale e così risultano tra le quattro migliori formazioni delle province di Savona e Imperia. Nel mentre la serie D lotta a denti stretti per accaparrarsi un posto d’onore per la seconda fase di campionato utile alla promozione in serie C. E’ da segnalare che la buona salute della prima divisione femminile che, superando anche le avversarie del Planet volley, si attestano in un momentaneo terzo posto con due gare da recuperare. Giochi aperti e spettacolo assicurato per il numeroso pubblico di Carcare.