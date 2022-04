Basket: la Cestistica Savonese vince il 1° Torneo del Campionato Regionale Libertas Liguria under 13 Femminile

Si è svolto, al Palazzetto dello Sport di Alassio, e nell’attigua struttura pressostatica, il primo Torneo del Campionato Regionale di Pallacanestro Under 13 Femminile, organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria. Il Torneo di Alassio, prima tappa della fase Interprovinciale del Campionato Libertas, ha visto la partecipazione di tre associazioni: Pallacanestro Alassio, Rari Nantes Bordighera e Cestistica Savonese.

Il successo è andato alla Cestistica Savonese che si è imposta in entrambe le gare disputate con le altre due formazioni iscritte alla kermesse. Alla conclusione della prima delle tre tappe della fase Interprovinciale, la Cestistica Savonese conduce nella classifica provvisoria con 4 punti, seguita da Pallacanestro Alassio a due lunghezze, mentre la Rari Nantes Bordighera chiude con zero punti. Le migliori realizzatrici delle singole squadre, in questa prima giornata dedicata alle giovanissime giocatrici sono state IlaryEneide 27 punti ( Rari Nantes Bordighera) Giada Scotti 19 (Cestistica Savonese ) e Giulia Fascetto 9 ( Pallacanestro Alassio).

Di seguito i risultati delle singole gare e i prossimi due Tornei della Fase Interprovinciale. Pallacanestro Alassio 33 –Rari Nantes Bordighera 21, Pallacanestro Alassio 19 –Cestistica Savonese 27, Rari Nantes Bordighera 31 - Savona 49. Prossimo appuntamento sabato 30 aprile a Ventimiglia. Il torneo si concluderà sabato 21 maggio al PalaPagnini di Savona.