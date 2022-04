Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. La webcronaca della semifinale di ritorno tra Pontelungo e Campese

PONTELUNGO - CAMPESE 3-1 (13' e 51' Daddi, 74' Sfinjari - 17' Chiappori)

42' il numero 15 si schiera terzino destro nella linea a quattro, scala centrale Garibizzo

41' ancora un cambio per il Pontelungo Gerini in cambio per Calandrino

40' cinque minuti al 90', alla Campese serve un gol per andare ai supplementari.

39' esce Guardone tra gli applausi, entra Giampà

37' Pontelungo ancora disattento sui piazzati della Campese. Il solito Chiappori può girare di testa indisturbato, fallendo un'occasione interessante

32' fallisce il match point Chariq! Il numero 11 tenta un dribbling di troppo su Balbi, calciando sull'esterno della porta

31' Rossi ci mette i guantoni sul destro a giro di Chiappori.

30' ammonito Daddi

29' SFINJARI! PALLA IN PROFONDITA' LA PALLA RESTA A META' TRA IL PROPRIO MARCATORE E BALBI, PALLONETTO AL BACIO E 3-1! ORA IL PONTELUNGO SAREBBE IN FINALE

26' doppio sombrero di Daddi a confermare come la classe non si sia appannata con il passare degli anni, L'attaccante classe 1977 appare davvero in grande forma anche a livello fisico

23' giallo per il Pontelungo, ammonito Alizeri

22' si alzano i toni in campo, la partita entra nella fase clou

21' si invertono i ruoli con Daddi ad apparecchiare per Guardone. Destro a giro che si abbassa poco sopra oltre la traversa, Pontelungo vicino al tris

14' gol annullato per fuorigioco a Daddi, botta sul primo palo vincente dopo l'assist di Guardone. C'è però il fischio di Porzio

12' il primo cambio è per la Campese, Macciò rileva Pastorino

10' Caputo tenta la battuta dalla lunga distanza, si allunga Balbi

9' Anche Chiappori sfiora la doppietta, bravo Rossi a chiudere lo specchio al numero tre biancoverde

7' proteste marcate della panchina ospite per la posizione di Guardone

6' DADDI! IL PONTELUNGO TORNA IN VANTAGGIO! ASSIST DI GUARDONE, SOLO DAVANTI ALLA PORTA L'ATTACCANTE TROVA IL TOCCO SOTTOPORTA

5' dalla medesima posizione ci prova anche Sfinjari, con esito identco

4' Badoino tenta la conclusione dal verice mancino dell'area, nessun problema per Balbi

1' intervallo breve, si riparte dopo uno stop di poco più di 10 minuti. Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Riva. Con questo punteggio al Pontelungo serve un gol per andare ai supplementari

45' Pontelungo a centimetri dal vantaggio proprio allo scadere della prima frazione: Chariq entra in area palla al piede, destro respinto male da Balbi, Greco incrocia sul secondo palo da posizione defilata non trovando però lo specchio.

43' Ammonito Bonanno

42' Sfinjari a terra in area, contatto leggero, Porzio lascia correre

40' doppio corner per il Pontelungo, sul primo il tentativo di testa di Greco viene deviato in angolo, sul secondo Porzio rileva una spinta ai danni della retroguardia ospite

35' entrambe le squadre puntano molto sulla vigoria fisica in questa fase. Si corre tanto e si ragiona poco

28' conclusione coraggiosa di Chariq, potente ma di poco imprecisa, Balbi era proteso comunque in volo

27' Pontelungo sorpreso su punizione, Mattiucci può calciare indisturbato al volo verso la porta di Rossi, pallone colpito dal basso verso l'altro con la sfera sopra la trasversale

25' Sfinjari vede l'inserimento senza palla di Badoino, bravo Balbi nell'uscita bassa

21' sull'altra panchina Emanuele Gallione, in panchina al posto dello squalificato Zanardini, predica maggior serenità in impostazione complice il mancato pressing biancoverde

20' Pochi secondi prima del gol Meazzi appariva a dir poco scoraggiato: "Belin ci stan mangiando..."

19' intervento in ritardo di Arrache su Alizeri, con grande correttezza si scusa l'attaccante ospite

17' IL PAREGGIO DELLA CAMPESE! 1-1 AL RIVA! PASTICCIO DI ALIZERI, SUBITO INCORAGGIATO DAI COMPAGNI, SUL PALO OPPOSTO ARRIVA IL TAP IN DI CHIAPPORI CHE INFILA ROSSI

16' Pontelungo in trance agonistica, ci prova anche Guardone dai venti metri, destro fuori di poco

15' Il Pontelungo ha preparato bene la partita, soprattuttoo nella fase di attacco alla linea difensiva affersaria

13' DADDI!!! GRANDISSIMA AZIONE DI SFINJARI CHE CON GRANDE ALTRUISMO SERVE IL PROPRIO COMPAGNO DI REPARTO! PONTELUNGO AVANTI!

11' Sfinjari fermato in posizione irregolare, posizione dubbia, Daddi incredulo

9' sgroppata centrale di Mattiucci, bravissimo Alizeri a non fallire i tempi di intervento

6' dopo una conclusione da fuori della Campese si vede anche il Pontelungo con un'azione ad ampio respiro. Si va da una corsia all'altra fino alla conclusione al volo di Chariq, alta di poco

4' primi minuti con un Pontelungo manovriero, la Campese cerca maggiormente la verticalità

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PONTELUNGO: Rossi, Garibizzo, Alizeri, Greco, Calandrino, Caputo, Guardone, Badoino, Daddi, Sfinjari, Chariq,

A disposizione: Ferrari, Paradisi, Bovio, Gerini,. Paltrinieri, Nardi, Perrier, Giampà

Allenatore: Zanardini

CAMPESE: Balbi, Pirlo, Chiappori, Bardi, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Marchelli, Arrache, Criscuolo, Pastorino.

A disposizione: Zunino, Bassi, Cenname, Ardinghi, Macciò

Allenatore: Meazzi

Arbitro: Porzio di Genova