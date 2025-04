Calcio, Prima Categoria B. Il Savona è pronto a uscire dall'inferno, il successo con la Letimbro vale la Promozione

Ancora poche ore e verosimilmente il Savona saluterà la Prima Categoria.

Dal post Covid in poi la società biancoblu (anche con diverse denominazioni) ha vissuto mille traversie, tali da non riuscire a spiccare almeno il salto in Promozione.

Oggi l'incantesimo è prossimo a rompersi, tanto che superare la Letimbro permetterebbe agli Striscioni di conquistare la matematica vittoria del girone B.

Sugli altri campi gara in serenità per Speranza e Quiliano & Valleggia, mentre la Vadese contro l'Old Boys Rensen dovrà muovere la propria graduatoria per evitare il penultimo posto in solitaria. In quest'ottica risalta il confronto a distanza con lo Sciarbo & Cogo, oggi atteso dal confronto con la Bolzanetese.