Calcio, Savona. Sarà una notte in bianco per il presidente Marinelli: "Emozionato, domani non sarà una giornata come le altre"

Come sempre Simone Marinelli ha utilizzato i social per lanciare il suo messaggio prepartita a meno di 24 ore dal via di Sampierdarenese - Savona, la partita che deciderà l'esito della sua prima stagione da massimo dirigente biancoblu.

Nel post traspare chiara l'emozione per la partitissima di domani sera, complice la grande affluenza di pubblico prevista da Savona:

"Ci sono giornate che storicamente nello sport così come nella vita non sono come altre, giornate che percepisci in modo amplificato tutto quello che succede intorno a te, giornate che fanno da antipasto a notti insonni.

Per tanti oggi è una di queste giornate, tante persone hanno reso possibile che oggi sia una giornata cosi,





magazzinieri

massaggiatori

osteopati

fisioterapisti

psicologi

medici

ristoratori

segretari

avvocati

dirigenti

allenatori

giocatori

TIFOSI.

io vi ringrazio per averci sostenuto tutto l’anno, vi ringrazio per averci “accettato” dopo anni sportivamente brutti per voi dove aimè sono sempre i tifosi a pagare.

Ho saputo della grande affluenza che farete registrare per domani sera e ho sorriso, un sorriso felice, emozionato, perché io ho accettato il Savona in primis per ridarlo alla sua GENTE".