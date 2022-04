Calcio, Ligorna. Il presidente Saracco non si fida dopo il ko con il Sestri Levante: "La nostra strada ha ancora molte curve, serve un approccio diverso"

Sconfitta interna, giovedì per il Ligorna in Serie D contro il Sestri Levante. In svantaggio nel primo tempo, i Biancoblù di Mister Roselli erano riusciti a tornare in carreggiata grazie alla rete di Cipolletta poco prima dell’intervallo, ma la rete di Parlanti al 57' decide la sfida.

Il Sestri Levante trova il vantaggio grazie alla rete di Mesina al 20'. In seguito, i Biancoblù si rendono pericolosi con Gomes ma la difesa corsara riesce a difendere il risultato fino al 45', quando Cipolletta in acrobazia regala il pari ai suoi. Nel secondo tempo il Ligorna cerca il vantaggio sfiorandolo con il colpo di testa di Gomes in seguito il legno colpito da Cericola, con la difesa che spazza sulla linea. Al 57' la rete del vantaggio ospite da parte di Parlanti. Biancoblù che cercano il pari più volte di lì alla fine sfiorando solamente il punto. Il Sestri Levante fa sua la sfida.

Questo il commento del Presidente Saracco: «Ci poteva stare un pareggio, abbiamo sprecato le occasioni che abbiamo avuto mentre loro hanno sfruttato al massimo le loro. Purtroppo è andata male e quindi adesso bisogna rimboccarsi le maniche perché è ancora lunga. La strada da fare per salvarsi ha ancora molte curve. Spero che i ragazzi approccino le prossime partite in maniera diversa, lo sanno fare e spesso l’hanno fatto».

Questo il breve commento di Mister Roselli, in riferimento alla gestione arbitrale della gara: «Non cerco alibi ma allo stesso tempo non mi faccio prendere in giro, bisogna che venga rispettato il lavoro delle persone».

LIGORNA vs SESTRI LEVANTE 1-2 (1-1)

MARCATORI: 21' Mesina, 45' Cipolletta, 57' Parlanti

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Scannapieco, Gerbino (59' Brunozzi), Gomes, Lipani (64' Donaggio), Cericola, Cipolletta, Placido (64' Garbarino L.), Botta (77' Bacigalupo), Raja (86' Casanova). A disposione: Boni, Alberto, Pregliasco, Salvini. Mister: Roselli.

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Gualtieri 88' Nenci), Furno (72' Masini), Pane, Grosso, Soplantai, Parlanti, Soumahoro, Mesina, Marquez, Cirrincione. A disposizione: Tozaj, Bianchi A., Podda, Chella, Bianchi S., Costa, Marzi. Mister: Fossati.

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure.