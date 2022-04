Basket. Il bilancio prepasquale della Pallacanestro Alassio, colpaccio sfiorato in Serie D

Trasferta a Cogorno per la Nostra Prima squadra con soli otto effettivi a referto tra cui il 2005 Simone al debutto in un campionato senior. Viste le assenze se a inizio partita ci avessero detto di una partita punto a punto non ci avremmo creduto ma i gialloblu conducono la partita per più di tra quarti e cedono solo nei minuti finali con rammarico.

Ai ragazzi scesi in campo va un grosso plauso anche se per tanti minuti abbiamo accarezzato il sogno del colpaccio che era alla nostra portata, segno della grande crescita che abbiamo avuto in questo campionato.