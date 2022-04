Giudice Sportivo, Prima Categoria: le sanzioni nei gironi a e B

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

BORGHETTO 1968

A titolo di responsabilità diretta per il comportamento di un soggetto riconducibile alla dirigenza della società che, durante tutto il corso della gara una persona insultava il ddg con un linguaggio ripetutamente blasfemo e a un tono di voce oltremodo agitato; inoltre,tale soggetto, a fine della gara stanziava nei pressi degli spogliatoi nonostante non fosse in distinta. Ancora, per il comportamento di un altro appartenente alla società di casa, riconoscibile dal fatto che indossasse la divisa di rappresentanza della società, il quale al momento della segnatura della seconda rete della società ospitante, entrava in sul terreno di gioco per esultare

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (III INFR)

BERRICA PASQUALE (CARLIN S BOYS)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MODESTI OMAR (ATLETICO ARGENTINA)

A gioco fermo spintonava con veemenza, con le mani, un avversario colpendolo al petto, senza conseguenze lesive

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

A gioco fermo spintonava con veemenza, con le mani, un avversario colpendolo al petto, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO) A

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALMIERI LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)

GIGLIO ANDREA (CARLIN S BOYS)

GUIRAT MOEZ (CARLIN S BOYS)

GREZZI GIANLUCA (CITTA DI COGOLETO)

DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASTELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)

ASCONIO SAMUELE (CARLIN S BOYS)

BOTTICELLI MICHELE (FEGINO)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)

GRAFFA MATTEO (MALLARE)

TESTA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

PUGLIESE ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CARPITA ALBERTO (ALTARESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

VECCHIOTTI LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)

GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)

SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

NASITI GIOVANNI PAOLO (FEGINO)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

CIRILLO CARLO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

ABBATEMARCO GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

PELIZZA DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOVA PASQUALE (BORGHETTO 1968)

PRUNECCHI MARCO (CARLIN S BOYS)

PELLICCIOTTA ALBERTO (MALLARE)

FERRETTI PAOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CAMBONE JACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SAINO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PARODI FRANCESCO (SAMPIERDARENESE)

RANNE AUGUSTO (SPERANZA 1912 F.C.)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASTAGNA AMERIGO (PRO SAVONA CALCIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (PRO SAVONA CALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRANDONI MATTIA (PRO SAVONA CALCIO)

PERCIVALE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

POGGIOLI SAMUELE (SAMPIERDARENESE)