Calcio, Serie D. Il Vado cade al 90' a Varese, ma i risultati degli altri campi avvicinano la salvezza

VARESE-VADO 1-0 (90' Cantatore)

TRIPLICE FISCHIO, IL VADO PERDE NEL FINALE A VARESE

53' OCCASIONE VADO Turone non tocca dentro il pallone del pari in mischia



52' Assalti del Vado. Siamo al 98'



50' Trombini per Priori nel Varese



49' Priori, il portiere del Varese, è a terra. Si allungherà il recupero. Dovrà uscire il numero uno biancorosso. Finale convulso. In realtà Priori zoppica vistosamente



48' Intanto il numero uno del Vado, Franco Tarabotto, reagisce a un tifoso del Varese in tribuna che stava insultando la squadra ospite

47' Saranno cinque i minuti di recupero



46' OCCASIONE VARESE Minaj corre a sinistra in contropiede, mette in mezzo e in spaccata Pastore non arriva a toccare il pallone del raddoppio



45' GOL VARESE Tacco decisivo di Di Renzo che smarca Cantatore sulla linea: il centrocampista insacca



44' Angolo Varese



43' OCCASIONE VARESE Di Renzo fallisce un gol clamoroso davanti alla porta facendo infuriare i tifosi: a specchio spalancato, a due passi dalla linea, tenta il tiro deviato da un difensore. Poco prima era stato atterrato Minaj

41' Fuori Lazzaretti, dentro Turone tra gli ospiti



40' Per ora il Varese, apparso meno brillante di Caronno, sembra aver fatto troppo poco per vincere. Ma è lunga



39' Angolo per il Varese sotto la Nord. Nulla di fatto e in più Foschiani riesce a farsi ammonire



38' Intanto il Derthona, quarto, vince a Sestri e si allontana dai biancorossi (era a +1)



37' Porro inserisce Minaj e Premoli: fuori Mamah e Alessandro Baggio



35' Premoli sarà il terzo cambio del Varese. Punizione offensiva per gli ospiti a un passo dall'area: rinvia Mapelli



34' Intanto è 2-0 Novara (30° gol Vuthaj) e 3-1 Ligorna sulla Sanremese



33' Quarta sostituito da Napolitano nel Vado



32' Fermato Pastore, ancora pericolosissimo, in fuorigioco. Dentro dunque Di Renzo, fuori Piraccini e non Gazo



31' Entrerà Di Renzo, dovrebbe uscire Gazo



30' Ammonito l'allenatore del Varese Porro che ha protestato con un pugno sulla panchina per un fuorigioco che aveva fermato Piraccini

28' Il Varese ci sta provando ora: Piraccini mette in mezzo dal fondo, Mamah davanti alla porta non arriva a colpire di testa per un soffio



27' Ecco il cambio: Cantatore rileva Disabato

24' OCCASIONE VARESE Bella azione dei padroni di casa: Mamah mette in mezzo da destra, Pastore in piena area smarca Gazo, solissimo al tiro davanti a Cirillo. Conclusione debole rimpallata



21' In arrivo il primo cambio: Cantatore sta per entrare nel Varese, uscirà Disabato

20' Primo angolo per il Vado. Rinvio di testa in area di Pastore (ovunque)

16' Ammonito il portiere Cirillo che perde tempo nel rinvio

15' Insistono ora i biancorossi



14' OCCASIONE VARESE Ancora una volta fa tutto Pastore, il più in forma del Varese da settimane: innescato da Piraccini, tenta un altro colpo a giro appena dentro l'area, defilato a sinistra, con il pallone che ricade a un passo dall'angolino alto più lontano difeso da Cirillo



10' Intanto la Sanremese accorcia a Ligorna: 2-1

9' Sembra un po' più attivo il Varese. Intanto Ligorna-Sanremese 2-0



7' Bella azione Mamah-Disabato con il trequartista biancorosso che incespica nell'area ligure al momento del tiro, anticipato comunque molto bene da Anselmi

5' Secondo "tiro" in porta di Monticone, si fa per dire, con un cross che dal limite dell'area del Varese arriva tra le braccia del portiere Cirillo

2' Punizione per i padroni di casa, tutti in area ospite. Batte Disabato, respinge la difesa e poi Gazo manda sul fondo1' Ripartiti

SECONDO TEMPO

Fine tempo: un lampo di Pastore (traversa) nel buio. Gara, diciamo così, chiusa

45' Un minuto di recupero



44' Secondo tiro del Vado: Lo Bosco dal limite spara alto su punizione di Anselmo. Dall'altra parte risponde Piraccini che "appoggia" al portiere

42' Gara già riassopita, o così sembra



38' Ci prova anche Disabato dal limite dopo un'azione personale: palla alta di un soffio. Il Varese si è acceso all'improvviso

37' TRAVERSA VARESE



36' Sulla ripartenza, ammonito Cenci per aver abbattuto Foschiani



35' Punizione Vado a una decina di metri dall'area



34' Timidi segnali di vita biancorossa



33' Primo angolo della partita per il Varese



32' Monticone prova un passaggio dalla metà campo biancorossa a Mamah, davanti alla porta ospite: pallone sul fondo



31' Punizione offensiva a favore del Vado. Nulla di fatto



30' Prima mezz'ora senza occasioni e quasi senza tiri in porta

27' Alessandro Baggio dal limite tenta una sorta di pallonetto con il pallone che finisce alto di qualche centimetro sopra la traversa difesa da Cirillo



26' Disabato tenta qualcosa ma il Vado per ora lo ingabbia bene

20' Sui distinti contati 67 spettatori



18' Quasi nulla da segnalare: qualche contrasto duro in mezzo al campo, Vado non certo chiuso in difesa. Poco fa il primo tiro in porta del Varese con Pastore dal limite



15' Vincono anche Chieri e Borgosesia



14' Altri campi: Ligorna in vantaggio sulla Sanremese. Intanto qui è più Vado che Varese

13' Silenzio tombale a Masnago: sembra quasi di giocare a porte chiuse

12' Ancora nessuna occasione, gara equilibrata con le due squadre che si affronta a viso aperto

7' Anselmo dall'altra parte "uccella" Foschiani che lo abbatte a tre metri dall'area del Varese, lateralmente. Punizione ospite: batte Lazzaretti, respinge di pugno Priori



5' Baggio conquista una punizione per i padroni di casa nei pressi della bandierina sinistra dell'angolo. Batte Disabato, tutti davanti a Cirillo: l'8 biancorosso tira sulla barriera e l'azione sfuma

3' Vado con il 4-3-3, Porro conferma il 3-5-2

1' si parte!

PRIMO TEMPO



VARESE (3-5-2) Priori; Mapellii, Monticone, Marcaletti; Foschiani, Piraccini, Gazo, Disabato, A.Baggio; Mamah, Pastore.

A disposizione: Trombini, Battistella, Premoli, Parpinel, Mendolia, Cantatore, L.Baggio, Minaj, Di Renzo.

Allenatore: Gianluca Porro.





VADO (4-3-3) Cirillo; Casazza, Tinti, De Bode, Anselmo; Cattaneo, Lazzaretti, Cenci; Lo Bosco, Aperi, Quarta.

A disposizione: Colantonio, Favara, Nicoletti, Giuffrida, Turone, Napolitano, Bonanni, Freccero, Della Rossa.

Allenatore: Matteo Solari.



Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro (Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Giovanni Boato di Padova).