E' un Matteo Solari particolarmente deluso dopo la sconfitta maturata al 90' in quel di Varese.

La salvezza non appare in discussione per i rossoblu, ma a far storcere il naso all'allenatore valbormidese è stato l'atteggiamento di alcuni suoi giocatori scesi in campo, troppo rilassato rispetto al palcoscenico dell' "Ossola".