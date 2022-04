Per avere la certezza del salto in Prima Categoria bisognerà ancora attendere, ma la vittoria in finale del Plodio sul Dego ha rappresentato comunque un motivo di grande orgoglio per mister Dario Roso e per i dirigenti Stefano Broglio e Fabio Abate.

Dal campanilismo valligiano fino alle prospettive per la prossima stagione, i biancoblu stanno vivendo una settimana assolutamente da ricordare.