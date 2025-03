Calcio, Prima Categoria B. Il Pegli Lido aspetta il Savona, vietate distrazioni da Campese - Masone

Seconda tranche per le gare del girone B di Prima Categoria. Il big match tra Campese e Masone chiama, con il Savona spettatore interessato.

Gli Striscioni dovranno badare in prima battuta al proprio incontro, auspicando un risultato utile della Campese per porre un distacco dal secondo posto che, a cinque partite dalla fine, potrebbe spianare la strada verso il salto in Promozione.

Ostacolo Olimpic per la Letimbro, mentre il Quiliano & Valleggia cerca gli ultimi punti salvezza contro lo Sciarbo & Cogo.