Calcio, Pietra Ligure. Squalifica del campo mitigata, con il Rivasamba "Devincenzi" a porte chiuse

E' stato accolto il reclamo del Pietra Ligure dopo la squalifica del campo comminata per gli sputi inferti alla terna arbitrale nella partita contro il Busalla.

Il match di domenica contro il Rivasamba, fondamentale per la salvezza biancoceleste si disputerà al Devincenzi, per il quale è stata revocata la squalifica del campo (in alternativa era stato preallertato il Picasso di Quiliano), ma i cancelli dello stadio rimarranno chiusi.

Il dispositivo:

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società A.S.D. Pietra Ligure 1956 e, in riforma del provvedimento impugnato, applica la sanzione della disputa di un incontro a porte chiuse in sostituzione della squalifica del campo. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto