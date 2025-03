Calcio, Promozione. Il Millesimo batte anche il Pontelungo! Un goal per tempo per i giallorossi

MILLESIMO - PONTELUNGO 2-0 (18’ Villar, 73’ Vittori)

Si chiude senza altre occasioni, Millesimo che prosegue la sua marcia

Saranno 5 i minuti di recupero

90’ Fa il suo ingresso in campo per il Pontelungo Fazio, gli lascia il posto Calcagno

88’ Esce capitan Villar, al suo posto Benzo

85’ OCCASIONE PER IL MILLESIMO! Villar ruba un grande pallone ma poi non inquadra lo specchio

85’ Entra Bove, lascia il campo Facello

82’ Esce l’autore del raddoppio Vittori, al suo posto Stafa

80’ É il turno di Gerini nel Pontelungo, esce Calandrino

80’ Guarco si mangia un goal fatto, magia di Villar, sponda di Quinonez e conclusione alta del laterale

79’ CONDE BLINDA LA PORTA! Tiro di Rocca ma il portiere di casa risponde presente

78’ RIGORE PER IL PONTELUNGO! Fallo di Di Mattia nessun dubbio per il direttore di gara

76’ Secondo cambio del match, esce Gomez Da Pina, entra Quinonez. Cambia anche Zanardini con Bolia al posto di Chariq

73’ RADDOPPIO PER IL MILLESIMO! Vittori per Villar che chiude il triangolo, il centrocampista si mette a posto il pallone e batte Ghiozzi

72’ Primo cambio del match, esce Sata entra al suo posto La Rosa

69’ Tiro cross del Pontelungo che Conde tocca per non correre rischi

65’ Lancio per Sata che tenta lo scavetto ma é in fuorigioco, l’arbitro fischia però un fallo precedente su cui aveva concesso il vantaggio

55’ Marquez salta l’avversario con il tacco ma la sua conclusione é centrale

46’ Riprende la gara, nessun cambio per i due allenatori

SECONDO TEMPO

Termina qui la prima frazione, Millesimo in vantaggio grazie al goal di capitan Villar

Giallo per Vittori, fallo su Rocca

Saranno due i minuti di recupero

41’ Occasione per il Millesimo: cross al bacio di Sata ma il colpo di testa di Gomes Da Pina non inquadra la porta

39’ Buon lancio in profondità per Rocca che riesce a stoppare ma non calcia troppo forte, Conde blocca in due tempi

36’ Quando il Pontelungo riesce a far girare il pallone, trova buone trame di gioco e si affaccia nella metà campo giallo rossa, sono però ancora troppi i lanci lunghi che però non sortiscono nessun effetto

31’ Primo giallo della gara: Ardissone nel tentativo di recuperare un pallone che gli si allunga troppo, tocca duro Cigliuti e viene ammonito

29’ Bella combinazione del Pontelungo che riesce a servire Rocca che pecca di egoismo e calcia sull’esterno della rete invece che servire un compagno

27’ Ndiaye entra in area dalla destra, mette dentro per Facello che tocca ma manda alto

25’ Si alza in questo momento Zanardini per la prima volta dalla panchina, formazione granata che subisce la forza fisica dell’attacco di casa e che non riesce a pungere con un Rocca troppo solo

22’ Colpo di testa di Gomes Da Pina, facile la presa del portiere ospite

18’ MILLESIMO IN VANTAGGIO! Azione insistita dei padroni di casa, cross in mezzo di Guarco sul secondo palo per Gomes De Pina che lavora bene un pallone, serve all’indietro Villar che calcia tra le gambe e anche grazie ad un leggera deviazione batte Ghiozzi

10’ É ancora la bandierina dell’assistente a fermare il Millesimo, questa volta in posizione di offside c’è Sata

9’ Lancio per Gomes Da Pina che stoppa e insacca la parte in posizione di fuorigioco

5’ Una conclusione per parte, Facello e Rocca, entrambe fuori dallo specchio

1' Inizia la gara

PRIMO TEMPO

E' certamente la sfida più attesa per questo fine settimana nel girone A di Promozione, al "Beppe Viglione" di Millesimo va in scena il big match tra la capolista e il Pontelungo. I giallorossi non perdono dal girone d'andata, a comminare l'ultima sconfitta alla squadra di mister Macchia è proprio quella ingauna che al "Riva" si impose per 3 a 0. Da quel momento i valbormidesi hanno innestato una marcia diversa, 13 vittorie e un solo pareggio che le hanno permesso di conquista la vetta della classifica. Dall'altra parte del campo invece, il club del patron Neri ha perso nell'ultima settimana bomber Sfinjari, 20 goal in campionato per lui, che si è dovuto operare al ginocchio. La sconfitta contro la Sestrese Bor. per 4 a 3 brucia ancora e quest'oggi venderanno cara la pelle. Primato da difendere dunque per il Millesimo, Pontelungo che invece non vuole perdere altro terreno.

Queste le formazioni ufficiali:

MILLESIMO: Conde, Cigliutti, Guarco, Di Mattia, Ndiaye, Vittori, Facello, Piana, Gomes, Villar, Sata

A disposizione: Castiglia, Stafa, Brignone, Bove, La Rosa, Bogarin, Quinonez, Benzo, Gadau

Allenatore: Macchia.

PONTELUNGO: Ghiozzi, Corciulo, Calcagno, Farizanno, Calandrino, Astegiante, Destito L., Marquez, Rocca, Ardissone, Chariq.

A disposizione: Breeuwer, Cataldo, Gerini, Destito S., Bolia, Vanozzi, Bovio, Badoino, Fazio.

Allenatore: Zanardini.

Arbitro: Trabucco Paolo sez. Chiavari.