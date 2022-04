Calcio, Prima Categoria: la chiusura dei playoff è fissata per il 5 giugno. Carcarese (e probabilmente) la Sampierdarenese in campo per il titolo regionale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2021/2022 avrà termine nel fine settimana del 30 aprile/01 maggio 2022.

A seguire si riportano le date di svolgimento del titolo regionale, dei play off e play out della manifestazione precisando che le gare che si svolgeranno nei fine settimana verranno disputate nel giorno in cui la squadra ospitante ha la disponibilità dell’impianto di gioco:

TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022

Le 5 Società vincenti saranno suddivise in due gruppi (uno da due squadre ed uno da tre squadre) determinati con criteri di vicinanza geografica.

Il gruppo comprendente due squadre disputerà un turno con gare di andata e ritorno nei fine settimana del 14/15 maggio e 21/22 maggio 2022.

Il gruppo triangolare disputerà un girone con gare di sola andata nei fine settimana del 07/08 maggio, 14/15 maggio e 21/22 maggio 2022.

La gara di finale per il titolo verrà disputata domenica 29 maggio 2022.

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023

1° Turno – Accoppiamenti Play Off

Gara unica: fine settimana del 07/08 maggio 2022

2° Turno Gara unica: mercoledì 11 maggio 2022

3° turno – Fase Regionale:

1° giornata 14/15 maggio

2° giornata 21/22 maggio

3° giornata 28/29 maggio

4° giornata 02 giugno

5° giornata 04/05 giugno

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA 2022/2023

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out

Gara unica nel fine settimana del 07/08 maggio 2022

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out Gare di andata e ritorno: 14/15 maggio 2022 (andata) e 21/22 maggio (ritorno)

Le date di cui sopra potranno essere soggette a modifiche qualora si rendessero necessari spareggi per determinare promozioni e/o retrocessioni dirette.