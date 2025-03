Football Americano. Le Aquile Ferrara artigliano i Pirates, a Ferrara il derby tra neopromosse

Finisce 35-14 la sfida tra neopromosse che prometteva spettacolo sul gridiron e difatti così è stato. Ferrara e Albisola hanno mantenuto le aspettative e hanno regalato sprazzi di bel football, soprattutto con belle chiamate da parte di entrambi i coaching staff. Seconda vittoria rimandata per i Pirates Albisola che cedono in casa delle Aquile Ferrara, le quali con grinta e un One Williams strepitoso tolgono lo zero dalla casella delle vittorie.

Partita in bilico fino a metà del terzo quarto, quando con un deep pass il quarterback Allen pesca in corsa Bassi che combina un touchdown da quasi 70 yards.



Nella fretta di recuperare il risultato nell’ultimo quarto Baidal quarteback ligure si trova costretto a forzare i lanci per macinare yards, ma arrivano 3 pesanti intercetti che di fatto spengono le velleità Pirates, soprattutto il secondo di questi è una pick six devastante di Pascolo che condanna i liguri ad accelerare ulteriormente. Forse un po’ troppe flag combinate dai pirati che ricordiamo sono alla loro quarta apparizione in assoluto nella IFL.



C’è sicuramente tanto da lavorare per il coaching staff dell’HC Giuso Delalba in queste due settimane che separarono la sua franchigia dal difficile incontro casalingo contro gli imbattuti Guelfi Firenze (spettacolare vittoria a Varese per 70-53).

Note positive in attacco il binomio Baidal-Fusetti che regala altri 2 touchdown pass, i quali risulteranno poi gli unici di giornata. Bellissimo il primo lancio in endzone per il numero 18 ligure che aggancia alle spalle del proprio marcatore un pallone col contagiri di Baidal. Si rivede finalmente con più minutaggio per lui Longato, il giovane runningback vera forza terrestre della offende dell’OC Smyte, che permette cosi di respirare all’altro tank ligure Querzola.



In difesa secondaria un po’ in sofferenza sui lanci di Allen e sulla velocità di One Williams (per lui 2 TD pass e 1 TD rush). Impeccabile come sempre Bologna nella secondaria ospite, vera stella emergente del “black wall” pirata.

I soliti Bruno a cui negano un intercetto clamoroso in mezzo al campo, a causa di un fallo commesso in precedenza da un suo compagno di reparto e un Fleurissant onnipresente, limitano gli attacchi dei padroni di casa.



L’esperienza come spesso piace sottolineare, è fondamentale nel football americano e la D-line delle Aquile, guidata da Taddia ha messo parecchio sotto pressione la O-Line albisolese, la quale concede meno secondi al proprio QB per lanciare, rispetto a domenica scorsa contro Torino, ma che permette soltanto 2 sack agli avversari. Pari quanto meno in questa statistica le due franchigie, infatti anche i liguri mettono a segno con Zamboni e Dervishi 2 sack.

Dopo 3 gare consecutive riposo meritato quindi per i Pirates Albisola, che avranno modo di recuperare fisicamente e mentalmente i ragazzi che bene hanno figurato fin ora in IFL, ricevendo complimenti anche durante la telecronaca dell’incontro andato in scena al Mike Wyatt Field.



Appuntamento domenica 6 aprile al Pirates field di Albisola superiore quindi, contro una Firenze vera e propria contender assieme a Legnano e Torino. La gara di fatto sarà proibitiva per i padroni di casa, ma sarà come sempre spettacolo perché siamo sicuri che i pirati come in ogni gara, venderanno cara la pelle, in perfetto stile piratesco.