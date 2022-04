Una sconfitta al novantesimo non può non bruciare, ancor di più in uno stadio di prestigio come il Franco Ossola di Varese, ma il presidente del Vado, Franco Tarabotto è pienamente consapevole delle difficoltà di organico che stanno affrontando i rossoblu, particolarmente penalizzati sul fronte infermeria.

Il massimo dirigente vadese ha voluto ringraziare per l'ospitalità la dirigenza varesina, dichiarandosi pronto a ricambiarla l'anno prossimo al Chittolina.