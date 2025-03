Calcio, Prima Categoria A. La Baia torna in campo dopo le polemiche post squalifiche, Camporosso e Golfo per San Filippo e Altarese

Sarà interessante capire come la Baia Alassio andrà a reagire dopo la lunga serie di squalifiche che hanno interessato le vespe.

La capolista del girone A di Prima Categoria dovrà comunque provare a espugnare il campo del Dego, impegnato nella lotta per non retrocedere, per mantenere la giusta distanza dalle ponentine.

Nel posticipo il Camporosso sarà ospite della San Filippo Neri Yepp, mentre nella fascia pomeridiana attenzione ad Altarese - Golfodianese e Ospedaletti - Virtus Sanremo.

Sfida da bordo playoff tra Andora e Cengio, trasferte ponentine infine per Mallare e Borghetto contro Imperiese e Oneglia.