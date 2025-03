Calcio, Carcarese. Battistel non vuole mollare: "-3 dal Millesimo, ma gli obiettivi sono ancora alla nostra portata" (VIDEO)

“Nel primo tempo avremmo potuto creare qualcosa in più, le occasioni migliori le hanno avute loro. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma ci è mancata qualità negli ultimi metri. Non dobbiamo perderci d’animo. Gli obiettivi sono ancora alla nostra portata, la vetta è a -3 e possiamo allontanare le distanze dalle squadre dalla terza in classifica, abbiamo due scontri diretti nelle prossime partite, ora dobbiamo recuperare le energie per affrontarli al meglio. Prepareremo la partita con la Sestrese per cercare di portare a casa i tre punti”

Le parole di mister Battistel ai canali ufficiali biancorossi dopo lo 0-0 con il Little Club James.