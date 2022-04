Giudice Sportivo, Eccellenza. Diffida al campo per l'Albenga, cinque turni a Raffo

PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 24/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 250,00 E DIFFIDA

ALBENGA 1928

A titolo di responsabilità oggettiva per il fatto di alcuni propri sostenitori i quali, al termine della gara, lanciavano una decina di bottiglie di birra di vetro vuote sul tdg, senza colpire chicchessia, ma raggiungendo il centrocampo dove si trovavano i calciatori durante i saluti di fine gara (sanzione aggravata per la reiterazione di un gesto potenzialmente dalla grave pericolosità). Per quanto attiene alla segnalazione a referto dell'ipotizzato ingresso di ignoti nella zona spogliatoi, i quali si sarebbero resi colpevoli di dichiarati furti di denaro a danno di tre calciatori ospiti, i quali affermavano di aver ritrovati i propri portafogli vuoti a fine gara, Questo GS non ritiene adottare alcun provvedimento, essendo in presenza di una semplice dichiarazione, allegata al referto dal ddg, in cui tra l'altro, non vengono evidenziati segni di scasso o forzatura della porta dello spogliatoio, e senza alcun elemento probatorio su cui basare una precisa disamina dei fatti, al fine dell'irrogazione di eventuali sanzioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

A fine gara, durante il ritorno negli spogliatoi, colpiva un avversario, dapprima con un pugno quando questi era girato di schiena e, quindi, con un pugno al volto, provocandogli dolore, il rigonfiamento dello zigomo ed un occhio nero, tanto da costringerlo aduna visita ospedaliera.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

A fine gara, dopo aver ricevuto un pugno da parte di un avversario, lo spintonava, ingiuriandolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

DOFFO LUCA (CAIRESE)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MONARDA FILIPPO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GAMBERUCCI GIULIO AMELIO (FEZZANESE)

BRUSACA FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

LORENZINI ANDREA (FEZZANESE)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PATERNO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00 RIVASAMBA H.C.A.

A titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, a fine gara, l'indebito ingresso in area riservata a 7/8 persone, riconducibili a propri tesserati e sostenitori, i quali, attraverso il locale segreteria, si recavano negli spogliatoi, per festeggiare la vittoria (infrazione rilevata da parte del commissario di campo).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

DE MARE LUIGI (OSPEDALETTI CALCIO)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

ODDO GIORGIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIEMONTESE DANIELE (BUSALLA CALCIO)

CAFFERATA GIANLUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

VENTRICE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

TRACANNA ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)