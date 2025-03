Calcio, Promozione. -5 al termine della regular season, Millesimo - Pontelungo e Finale - San Cipriano match clou

450 minuti alla fine del campionato e una serie di scontri diretti in calendario che potrebbero rivoluzionare sia la vetta che la coda del campionato.

La volata finale è iniziata nel girone A di Promozione e buona parte delle formazioni savonesi sono ancora in bagarre.

In testa lo è sicuramente il Millesimo, pronto a tornare nelle mura amiche per affrontare un Pontelungo numericamente a ranghi ridotti (soprattutto in attacco) ma ancora cliente ostico. Chi tifa granata è la Carcarese, a un solo punto di distanza dalla capolista: i biancorossi di Battistel faranno rotta verso Genova per affrontare il Little Club James.

Gara delicatissima al Borel tra il Finale e il San Cipriano: evitare i playout appare impresa ardua, ma quanto meno i giallorossi proveranno a qualificarsi ai playout nella migliore posizione possibile.

Il gorgo degli spareggi retrocessione appare distante dal Bragno, avversario odierno dell'Albissole, mentre il Legino contro il Ceriale cercherà gli ultimi punti per archiviare una stagione più complicata del previsto.