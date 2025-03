Calcio, Serie D. Il Vado voule tornare a vincere dopo quasi due mesi, faccia a faccia salvezza tra Oltrepo e Cairese

Inizia a intravedersi il traguardo per il girone A del campionato di Serie D.

In vetta ormai la situazione appare cristallizzata, con il Bra chiamato a raccogliere gli ultimi punti necessari ad avvicinare la matematica promozione in terza serie.

Al Bravi arriverà la Vogherese, ma i lombardi dovranno comunque provare a raccogliere punti per uscire dalla zona playout.

Gli spareggi per non retrocedere rimangono uno spauracchio per la Cairese, attesa da una da una squadra giovane e imprevedibile come l'Oltrepò.

Si avvia verso la chiusura, senza particolari scossoni, la deludente stagione del Vado. I rossoblu andranno alla ricerca di un successo che manca ormai da quasi due mesi. Al Chittolina sarà sfida al Fossano, nel match calendarizzato alle ore 15:00.