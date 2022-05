Calcio, Borgio Verezzi. Mister Cordiale e il presidente Pizzorno rilanciano immediatamente: "Subito al lavoro per la prossima stagione" (VIDEO)

E' passata quasi una settimana dalla cocente delusione del Borgio Verezzi, eliminato in semifinale playoff dopo le grandi aspettative riposte nel campionato a partire dalla scorsa estate. Per mister Fabio Cordiale e per il presidente Marco Pizzorno è però arrivato il momento di mettersi subito al lavoro con l'obiettivo di costruire per la stagione 2022/2023 una squadra che possa competere per la vittoria del campionato di Seconda Categoria.