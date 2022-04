Calcio, Spotornese. Calcagno si sottrae dal ruolo di favorito: "Era la Priamar a dover contendere il primato alla San Francesco..."

E' passato ormai un mese dall'ultimo incontro di campionato della Spotornese, ma Luca Calcagno, tecnico dei biancocelesti, non teme ruggini o apatie di sorta per la finale playoff contro la Priamar.

L'importanza della partita ha tenuto alto il morale nel corso delle ultime settimane, permettendo anche di approfondire alcuni concetti meno curati nel corso della stagione.

Mister, Bresci non ha risparmiato i complimenti nei tuoi confronti, passandoti anche la palla del favorito.

"Lo ringrazio, c'è stima reciproca. Devo però contraddirlo: a inizio stagione non era certo la Spotornese la squadra candidata vincere il girone. Sia la San Francesco che la stessa Priamar hanno allestito organici importanti".

Come avete passato questo mese? Temi un po' di disabitudine alla partita?

"Gare come queste le devi affrontare con il cervello e le gambe a mille, anche se non fossi andato in campo per mezza stagione.

Allenandoci due volte a settimana magari siamo stati costretti a porre in disparte determinati concetti nel corso del campionato, ma a tal proposito questo periodo di pausa ci ha permesso di rinfrescare determinate idee".

Si affronteranno due squadre con filosofie diverse.

"Da parte loro mi aspetto un'aggressione estrema, anche perchè avendo i favori del pronostico a inizio campionato sono tenuti a vincere la gara di domani. Riguardando il doppio confronto è giusto temerli. Nelle due partite abbiamo racimolato sì sei punti, ma nella gara di andata loro avrebbero meritato sicuramente di più. Non mi aspetto comunque gran spettacolo, domani sarà una di quelle partite giocate sui nervi e sui contrasti, dove entrambe punteranno a rischiare il meno possibile".

Avrete grande supporto da parte dei tifosi, come del resto è sempre accaduto dalla prima giornata di campionato.

"Non so se in Seconda Categoria, almeno nel nostro comprensorio ci sia mai stato un gruppo organizzato così partecipe come i Drunkerz. Li ringraziamo fin da ora, ma devo dire che tutto il girone B ha vissuto di un entusiasmo trascinante. Il merito va a tutte le squadre che hanno combattuto fino al termine per un risultato di prestigio, alzando il livello di attenzione e di partecipazione sull'intero girone".