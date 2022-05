Calcio. Prima Categoria: la Sampierdarenese prepara la festa, nel girone A novanta minuti finali decisivi in ottica playoff e playout

Regular season ai titoli di coda per i gironi A e B di Prima Categoria.

A meno di clamorose sorprese, la Sampierdarenese è pronta a festeggiare definitivamente la vittoria del campionato ricevendo al "Demartini" il Fegino fanalino di coda del girone B.

Tra le altre sfide, tutte in programma alle 11.00, riflettori puntati su San Cipriano-Quiliano, con i genovesi costretti a vincere per garantirsi la semifinale playoff contro la Campese, a sua volta impegnata in casa con la Letimbro. Discorso chiuso per ciò che riguarda la lotta salvezza, con il Cogoleto retrocesso direttamente insieme al Fegino.

Ancora da definire invece la griglia playoff del girone A, che scenderà in campo alle 17.45: Aurora e Pontelungo, appaiate a quota 43, si giocano il secondo posto rispettivamente contro Carlin's Boys e Oneglia, a loro volta dirette avversarie in ottica retrocessione diretta (attualmente sono sei i punti di vantaggio dei matuziani, ma resta ancora da capire se ci saranno ulteriori penalizzazioni per l'Oneglia, nel mirino della Procura dopo aver schierato un giocatore non tesserato nelle scorse giornate). Mallare-Altarese è un vero proprio scontro diretto per evitare il playout, mentre il Borghetto cercherà il miracolo affrontando il Millesimo (anticipo alle 15:00). La Carcarese chiuderà ad Andora (difficile per i biancoblu centrare i playoff) la sua cavalcata trionfale, in attesa dell'ultima parte di stagione che vedrà i biancorossi di Chiarlone giocarsi il titolo regionale insieme alle altre quattro vincitrici dei gironi di Prima Categoria

Aggiornamenti in tempo reale su Svsport.it a partire dalle 11.00