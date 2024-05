La nota azzurrogranata:

La Vadese Calcio e mister Monte, in maniera consensuale e con la cordialità e l’amicizia che hanno caratterizzato il percorso di quest’anno, hanno deciso di non proseguire il rapporto calcistico per la prossima stagione. Resta immutato l’affetto e il dovuto ringraziamento a Monte per l’incredibile cavalcata che ha portato ai playoff. Auguriamo a mister Monte di raggiungere traguardi e risultati degni della sua esperienza e delle sue ambizioni.