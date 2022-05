Calcio, Altarese. L'auspicio di mister Molinaro: "Prima ti salvo, poi ci salutiamo"

L'estate scorsa vi erano indubbiamente altre aspettative in casa Altarese sul percorso che avrebbero dovuto intraprendere i giallorossi in campionato.

Aspettative che anche il tecnico Gianluca Molinaro non ha mai nascosto, ma partita dopo partita la stagione ha raccontato una storia diversa.

Tempo per i rimpianti ora però non ce n'è: domani al Corrent si disputerà il confronto playout contro la Carlin's Boys e mantenere la categoria sarà il requisito minimo per non reputare l'annata fallimentare.

Mister, aspettative deluse?

"Direi di si, anche di parecchio rispetto ai nostri auspici della scorsa estate. Sia chiaro, continuo a credere sempre nel gruppo squadra, ma ad agosto non si vincono i campionati".

Cosa non ha funzionato?

"Ci sono stati diversi fattori. Uno tecnico, come conferma la nostra difficoltà a trovare il gol. Quando il tuo centravanti di riferimento, Jabbi, realizza solo due reti, ecco che vai a perdere quello che è il tuo potenziale offensivo. Nulla contro il ragazzo, ma non ha avuto la crescita che ci saremmo aspettati.

In più non dimentichiamo le difficoltà di tipo logistico: ringraziamo il Legino per esserci venuti incontro, tutto l'anno abbiamo faticato sul fronte dei campi di allenamento. La partita di domani l'abbiamo preparata al Maracanà, su un campo a sette...".

Domani sarà una gara per cuori forti.

"Sono perplesso da come ci si è arrivati. Paradossalmente ci sarebbe convenuto perdere con la Carlin's Boys e a quel punto saremmo salve entrambe, con i matuziani che si sarebbero risparmiati altri 200 chilometri di trasferta. Guardo con rammarico anche alla querelle Oneglia, sicuramente il mancato tesseramento del loro giocatore sarà stato in buona fede, ma dei possibili sviluppi dalla Procura Federale non si è più saputo nulla. Oramai sembra che chi più protesta sui social abbia più attenzioni. A questo punto non mi stupirei della vittoria ai playoff del Savona...".

Sono vere le voci di un tuo addio, indipendentemente dall'esito dei playout?

"Si, mi piacerebbe salvare l'Altarese e poi stringerci la mano e salutarci, andando ognuno per la propria strada. E' stata comunque un'annata difficile ma molto formativa. A un allenatore serve vivere passaggi come questi per crescere ulteriormente e allargare il proprio bagaglio".