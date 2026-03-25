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Calcio | 25 marzo 2026, 19:50

Calcio | Seconda Categoria. LA NOLESE FA LA STORIA! BIANCOROSSI IN FINALE DI COPPA CON IL 2-0 AL RECREATIVO

Calcio | Seconda Categoria. LA NOLESE FA LA STORIA! BIANCOROSSI IN FINALE DI COPPA CON IL 2-0 AL RECREATIVO

NOLESE - RECREATIVO 2-0 (autogol 74', Tassisto 91')

 

E' FINITA, LA NOLESE E' IN FINALE DI COPPA

51' ammonito Torres

48' La Rocca per Godena

46' RADDOPPIO NOLESE, I BIANCOROSSI SONO AD UN PASSO DALLA FINALE CON IL TIRO IN AREA DI TASSISTO

45' sei di recupero

43' subito giallo per Benini

42' ammonito Ferlaino. Esce Aroca, Benini per gli ultimi minuti e difendere il risultato

36' cambio: esce Debenedetti, spazio a Tassisto

33' esce anche Alvarado, dentro Machuca K. 

30' cambio Recreativo: Moreno per Nobolo

29' VANTAGGIO NOLESE! Una deviazione sfortunata in area di un giocatore ospite, biancorossi avanti ed esultanza collettiva 

26' ammonito Delgado e punizione Nolese

25' vento veramente forte ora, vere e proprie raffiche

22' Aroca! Olguin respinge in corner

21' ripartenza ospite non sfruttata, Tuqueres la passa ma Barelli raccoglie in uscita

18' punizione dal limite Nolese ma i biancorossi non la sfruttano

16' esce Restuccia, dentro Caroniti

8' punizione di Tripodi e zampata di Basso che termina sul fondo: grande occasione Nolese

5' si è alzato il vento al Mazzucco

4' Debenedettti sulla sinistra arriva in area, Olguin respinge

21:07 si riparte, Nolese obbligata a vincere in questa ripresa

dentro Torres nel Recreativo, esce Claudett Rocha

SECONDO TEMPO

47' termina la prima frazione

44' Traversa Recreativo! Tuqueres salta Bruni e rientra sul mancino, tiro a giro che si infrange sulla trasversale e palla che torna in campo

41' ammonito Claudett Rocha. Poco dopo altro tiro da fuori di Aroca, esito come i primi: largamente fuori

36' ci prova ancora Aroca dopo un'incursione centrale, in due tempi Olguin sul tiro basso

33' c'è tanta "garra" in campo, Recreativo squadra praticamente sudamericana che non sta sfigurando

30' un corner per il Recreativo, palla raccolta e smistata poi a Cevallos, specie di tirocross sul fondo

29' punizione di Tripodi sul secondo palo, ci arrivano Bruni e Aroca che finiscono per ostacolarsi, palla sul fondo

25' primo tiro in porta della gara, ed è Cevallos a provarci, blocca Barelli

19' qualche scontro duro in campo in questi venti minuti, tanto agonismo in casa Recreativo, che sta proponendo un gioco aggressivo, ma anche con qualità nelle giocate, con un'idea precisa di gioco

18' già costretto ad un cambio la Nolese, Ferlaino entra al posto di Bordone che ha avuto la peggio in uno scontro, pare un colpo al ginocchio: viene portato in panchina di peso

15' secondo tiro che non inquadra lo specchio per la Nolese, spara a lato Aroca

12' buona intensità finora, un corner non valorizzato e ora una punizione per la Nolese

20:04 partiti

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

 

NOLESE: Barelli, Restuccia, Bruni, Scalia, Marangi, Tripodi, Basso, Bordone, Aroca, Godena, Debenedetti

A disposizione: Acojocaritei, Caroniti, Ferlaino, Tassisto, Benini, Frione, La Rocca, Manzino

Allenatore: Saccone

 

RECREATIVO: 1 Olguin, 3 Mendez, 4 Nobolo, 6 Holguin, 14 Alvarado, 15 Cevallos, 19 Delgado, 18 Saverio, 11 Machuca W., 16 Tuqueres, 25 Claudett Rocha

A disposizione: 12 Ordonez, 46 Silva, 99 Torres, 21 Fuentes, 7 Gronda, 2 Herrera, 27 Luna, 22 Machuca K., 10 Moreno

Allenatore: Lemus

 

Arbitro: Stefano Doglio (Savona)

Eric Parodi

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