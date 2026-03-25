Calcio | Seconda Categoria. LA NOLESE FA LA STORIA! BIANCOROSSI IN FINALE DI COPPA CON IL 2-0 AL RECREATIVO

NOLESE - RECREATIVO 2-0 (autogol 74', Tassisto 91')
E' FINITA, LA NOLESE E' IN FINALE DI COPPA
51' ammonito Torres
48' La Rocca per Godena
46' RADDOPPIO NOLESE, I BIANCOROSSI SONO AD UN PASSO DALLA FINALE CON IL TIRO IN AREA DI TASSISTO
45' sei di recupero
43' subito giallo per Benini
42' ammonito Ferlaino. Esce Aroca, Benini per gli ultimi minuti e difendere il risultato
36' cambio: esce Debenedetti, spazio a Tassisto
33' esce anche Alvarado, dentro Machuca K.
30' cambio Recreativo: Moreno per Nobolo
29' VANTAGGIO NOLESE! Una deviazione sfortunata in area di un giocatore ospite, biancorossi avanti ed esultanza collettiva
26' ammonito Delgado e punizione Nolese
25' vento veramente forte ora, vere e proprie raffiche
22' Aroca! Olguin respinge in corner
21' ripartenza ospite non sfruttata, Tuqueres la passa ma Barelli raccoglie in uscita
18' punizione dal limite Nolese ma i biancorossi non la sfruttano
16' esce Restuccia, dentro Caroniti
8' punizione di Tripodi e zampata di Basso che termina sul fondo: grande occasione Nolese
5' si è alzato il vento al Mazzucco
4' Debenedettti sulla sinistra arriva in area, Olguin respinge
21:07 si riparte, Nolese obbligata a vincere in questa ripresa
dentro Torres nel Recreativo, esce Claudett Rocha
SECONDO TEMPO
47' termina la prima frazione
44' Traversa Recreativo! Tuqueres salta Bruni e rientra sul mancino, tiro a giro che si infrange sulla trasversale e palla che torna in campo
41' ammonito Claudett Rocha. Poco dopo altro tiro da fuori di Aroca, esito come i primi: largamente fuori
36' ci prova ancora Aroca dopo un'incursione centrale, in due tempi Olguin sul tiro basso
33' c'è tanta "garra" in campo, Recreativo squadra praticamente sudamericana che non sta sfigurando
30' un corner per il Recreativo, palla raccolta e smistata poi a Cevallos, specie di tirocross sul fondo
29' punizione di Tripodi sul secondo palo, ci arrivano Bruni e Aroca che finiscono per ostacolarsi, palla sul fondo
25' primo tiro in porta della gara, ed è Cevallos a provarci, blocca Barelli
19' qualche scontro duro in campo in questi venti minuti, tanto agonismo in casa Recreativo, che sta proponendo un gioco aggressivo, ma anche con qualità nelle giocate, con un'idea precisa di gioco
18' già costretto ad un cambio la Nolese, Ferlaino entra al posto di Bordone che ha avuto la peggio in uno scontro, pare un colpo al ginocchio: viene portato in panchina di peso
15' secondo tiro che non inquadra lo specchio per la Nolese, spara a lato Aroca
12' buona intensità finora, un corner non valorizzato e ora una punizione per la Nolese
20:04 partiti
PRIMO TEMPO
Formazioni
NOLESE: Barelli, Restuccia, Bruni, Scalia, Marangi, Tripodi, Basso, Bordone, Aroca, Godena, Debenedetti
A disposizione: Acojocaritei, Caroniti, Ferlaino, Tassisto, Benini, Frione, La Rocca, Manzino
Allenatore: Saccone
RECREATIVO: 1 Olguin, 3 Mendez, 4 Nobolo, 6 Holguin, 14 Alvarado, 15 Cevallos, 19 Delgado, 18 Saverio, 11 Machuca W., 16 Tuqueres, 25 Claudett Rocha
A disposizione: 12 Ordonez, 46 Silva, 99 Torres, 21 Fuentes, 7 Gronda, 2 Herrera, 27 Luna, 22 Machuca K., 10 Moreno
Allenatore: Lemus
Arbitro: Stefano Doglio (Savona)