Calcio | Un pari che fa la storia: MILLESIMO, È SERIE D!

MILLESIMO - SAN FRANCESCO LOANO 1-1 (16' Villar - 74' rig. Auteri)

45'+4' È FINITA! IL MILLESIMO È CAMPIONE DI ECCELLENZA E CONQUISTA LA SUA TERZA PROMOZIONE CONSECUTIVA!

45'+2' si prepara la festa al Viglino.

45' doppio cambio per mister Macchia: dentro Bovio e Delfino per Cigliutti e Villar. 4' di recupero.

40' c'è spazio anche per Bove, storica colonna del Millesimo in questa cavalcata. Esce Nacci.

39' cambia ancora Loano: Oxhallari al posto di Alberto

35' altra sostituzione per mister Brignoli: fuori Lingua, dentro Cauteruccio.

30' mister Macchia manda dentro Ze Francis, fuori Totaro.

29' PAREGGIO SAN FRANCESCO! Auteri tira centrale, proteste casalinghe per la rincorsa, ma per il signor Corellino è tutto ok.

28' CALCIO DI RIGORE PER LA SAN FRANCESCO! Auteri atterrato da Canevari in uscita, nessun dubbio per il direttore.

25' Gualtiero solito motorino a destra, il suo cross viene però intercettato da Alberto che anticipa Totaro.

23' fallo dal limite di Balla che finisce sul taccuino del signor Corellino. L'ex Totaro si incarica della punizione ma manda altissimo.

22' esce Agate nella San Francesco, al suo posto Parodi.

21' subito una chance per Carastro, deviazione sotto misura non abbastanza angolata per sorprendere Canevari.

17' cambio nel Loano: dentro Carastro per Bonifazio.

17' Totaro chiama alla gran parata Barroero ma è tutto inutile per posizione di fuorigioco.

13' calde le bocche da fuoco della San Francesco, ora tocca ad Hamati provarci ma senza sorte.

12' ci prova con la conclusione a giro Auteri, la sfera fa la barba al palo alla sinistra di Canevari.

8' è costretto a uscire zoppicante Pare, mister Brignoli manda dentro Balla.

6' paratissima di Canevari sulla punizione dai venticinque metri di Hamati, palla in angolo.

5' intervento falloso di Facello che viene ammonito.

1' non ci sono novità, si torna in campo con gli stessi ventidue che hanno chiuso il primo tempo, dove il Millesimo ha sostituito già Perovic con Gadau.

SECONDO TEMPO

50' finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Millesimo virtualmente in D grazie al gol di Villar

48' finita a Taggia, al Millesimo basta un punto per salire in Serie D

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' il pareggio del Taggia contro il Pietra Ligure, esplode la tifoseria giallorossa

40' punizione di Valentino, sugli sviluppi è attento Canevari

47' Macchia furente con la terna arbitrale, il tecnico giallorosso vorrebbe qualche provvedimento in più nei confronti della San Francesco Loano

33' imprendibile Nacci a destra, Barroero ancora attento a disinnescare la conclusione.

32' botta e risposta al "Viglino", stavolta è Hamati a girarsi rapidamente e calciare a lato.

30' trova il suo spazio sulla destra Nacci, diagonale potente e fuori di un soffio

28' cambia già qualcosa mister Macchia: esce Perovic, entra Gadau.

27' si accende l'attacco loanese, Halaj si gira e lascia partire un buon destro che Canevari manda in angolo. Sulla battuta calcia poi male Auteri.

24' ferma un'altra ripartenza di Hamati con un fallo il Millesimo, ammonito anche Perovic.

21' intervento falloso davanti alla panchina di Macchia che protesta, ammonito il tecnico.

20' punizione di Auteri, palla che gira ma non si abbassa abbastanza.

19' resta in dieci il Millesimo! Contropiede fulmineo di Hamati sulla punizione giallorossa respinta, Vittori lo atterra e per il signor Corellino non ci sono dubbi: è DOGSO, espulso.

16' MILLESIMO AVANTI! Parabola pregevole di Villar sulla punizione sotto l'incrocio, Barroero nulla può.

15' fallo dal limite di Alberto, occasione ghiottissima per il Millesimo.

10' partita divertente, San Francesco molto aggressiva su ogni pallone, Millesimo che sta commettendo qualche errore di misura di troppo.

8' intervento in scivolta di Pare su Gualtieri a stoppare la conclusione, il difensore loanese resta a terra.

7' cambio panoramico per i ragazzi di Brignoli, Hamati si libera alla conclusione dalla destra ma senza impensierire troppo Canevari.

6' si torna a giocare col possesso della San Francesco.

4' partita momentaneamente sospesa, il fumo dei fumogeni invade il campo.

2' prima vera palla gol per Gualtieri che si defila sulla sinistra e incrocia, Barroero attento.

1' si spengono i fumogeni, si alza il sipario su Millesimo-San Francesco Loano!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio.

Millesimo: Canevari; Siri, Cigliutti, Facello, Perovic, Vittori, Totaro, Lazzaretti, Nacci, Villar, Gualtieri.

A disposizione: Bova; Cappellari, Gadau, Bove, Latini, Sicca, Ze Francis, Bovio, Delfino.

Allenatore: F. Macchia

San Francesco Loano: Barroero; Agate, Lingua, Valentino, Pare, Alberto, Hamati, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Bonifazio.

A disposizione: Scalvini; Youssoufa, Parodi, Cauteruccio, Oxhallari, Balla, Hovsepian, Carastro.

Allenatore: D. Brignoli

Arbitro : Corellino di Genova

Assistenti : Gasparo e Crisafulli di Genova

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Un percorso costruito mesi dopo mesi, settimana dopo settimana, numeri alla mano: la miglior difesa del campionato, il terzo miglior attacco e un vantaggio solido di dieci punti sul Pietra Ligure secondo. Dati che raccontano una stagione di dominio, ma anche di maturità e crescita.

Ha un sapore particolare, unico, la serata del Millesimo che al "Viglino". Ha il peso - e il fascino - di un sogno ormai a un passo: quello della Serie D. E mancano solo novanta minuti per trasformare questo sapore da dolce a etereo. E pensare che meno di due anni fa i giallorossi calcavano ancora i campi della Prima Categoria. Da allora, una scalata rapida, quasi vertiginosa, che questa sera può trovare il suo coronamento più bello.

Ma nel calcio, si sa, guai a scrivere le storie in anticipo. In Val Bormida arriva una San Francesco Loano con l'urgenza della salvezza e il vento in poppa: nelle ultime sette giornate è stata seconda solo proprio al Millesimo per rendimento. Una squadra viva, affamata, pronta a rendere questa notte tutt’altro che scontata.