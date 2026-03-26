Calcio | Millesimo in Serie D. L'addio più dolce per capitan Bove: "Dalla rinascita del club è stata una cavalcata incredibile. Un ruolo in dirigenza? Ne stiamo parlando" (VIDEO)

In pochi possono raccontare con piena consapevolezza l’incredibile percorso compiuto dal Millesimo. Dalla rifondazione societaria, nel giro di pochi anni, si è passati dai derby accesi con le rivali della Val Bormida fino al raggiungimento del massimo campionato dilettantistico nazionale.
Un epilogo ideale per salutare il club da giocatore e capitano, anche se non è escluso che il rapporto possa proseguire in altre vesti.
Quanto al trionfo nell’ultimo campionato, il difensore non ha dubbi: a fare la differenza è stata la grande coesione tra le mura dello spogliatoio, vero punto di forza rispetto alle avversarie.