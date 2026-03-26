 / Calcio

Calcio | 26 marzo 2026, 00:03

Calcio | Millesimo in Serie D. L'addio più dolce per capitan Bove: "Dalla rinascita del club è stata una cavalcata incredibile. Un ruolo in dirigenza? Ne stiamo parlando" (VIDEO)

Calcio | Millesimo in Serie D. L'addio più dolce per capitan Bove: &quot;Dalla rinascita del club è stata una cavalcata incredibile. Un ruolo in dirigenza? Ne stiamo parlando&quot; (VIDEO)

In pochi possono raccontare con piena consapevolezza l’incredibile percorso compiuto dal Millesimo. Dalla rifondazione societaria, nel giro di pochi anni, si è passati dai derby accesi con le rivali della Val Bormida fino al raggiungimento del massimo campionato dilettantistico nazionale.

Un epilogo ideale per salutare il club da giocatore e capitano, anche se non è escluso che il rapporto possa proseguire in altre vesti.

Quanto al trionfo nell’ultimo campionato, il difensore non ha dubbi: a fare la differenza è stata  la grande coesione tra le mura dello spogliatoio, vero punto di forza rispetto alle avversarie.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium