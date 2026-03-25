Calcio | Promozione, Savona dominante nel recupero di campionato, Superba travolta 8-0

SAVONA - SUPERBA 8-0 (6' Turone, 33' Schirru, 39' Fabbri, 45' Nelli, 52' Nelli, 63' Gamba, 73' Silvestri, 82' Raja)
FINISCE SENZA RECUPERO! IL SAVONA DILAGA CONTRO LA SUPERBA, AL "PICASSO" DOMINANO GLI STRISCIONI CON UN PERENTORIO 8-0. La squadra di Sarpero si porta a -8 dalla Praese1, presentandosi nel migliore dei modi allo scontro diretto contro i biancoverdi del prossimo 12 aprile, decisivo per ridurre la forbice tra secondo e terzo posto in chiave playoff
82' SEGNA ANCHE RAJA! Ottava rete degli striscioni al "Picasso"! Silvestri ancora decisivo in versione assist man, pallone per l'ex Albisola che deve solo appoggiare in rete a porta vuota
80' ultimi dieci minuti di una gara che non ha più nulla da dire: il Savona sale al terzo posto in solitaria a -8 dalla Praese seconda in classifica, sarà decisivo lo scontro diretto del 12 aprile, in cui i biancoblu dovranno necessariamente vincere per ridurre il divario dai genovesi in ottica playoff
76' Rolandi al posto di Calcagno, Sarpero esaurisce le sostituzioni
73' NEL TABELLINO ANCHE SILVESTRI! Diagonale vincente col sinistro, 7-0 Savona
72' Toskaj rileva Damonte tra gli striscioni
71' rigore in movimento per la Superba, ma Callà spara alle stelle, occasione sciupata dai genovesi, che aspettano solo il fischio finale
68' spazio anche per Baldaccini nel Savona, lascia il campo Burchi
66' primi cambi anche per la Superba, che guadagna una punizione dalla trequarti: Tripi tenta la soluzione diretta in porta, ma la mira non è precisa, Agostino controlla con lo sguardo
63' ARROTONDA ANCORA IL PUNTEGGIO LA SQUADRA DI SARPERO! Silvestri inventa, Gamba finalizza superando Cannavò col sinistro, è 6-0 a Quiliano
59' dentro anche Iadanza per Fabbri, seconda sostituzione in casa Savona
57' Calcagno libera a destra Buschi, cross basso respinto dalla retroguardia della Superba
55' primo cambio per Sarpero, Gamba rileva Nelli
52' IL QUINTO GOL DEL SAVONA! Calcagno vince il duello fisico con il diretto avversario, la sfera arriva sui piedi di Nelli che, dal limite, calcia di potenza scavalcando Cannavò
46' si ricomincia! Prime raffiche di vento, come da previsioni, anche a Quiliano
SECONDO TEMPO
Finisce un primo tempo a senso unico: Savona in vantaggio 4-0 sulla Superba, tra poco il racconto della ripresa
45' NELLI! C'E' GIOIA ANCHE PER IL NUMERO NOVE BIANCOBLU! L'attaccante di casa salta Cannavò in uscita calciando praticamente dalla linea di fondo, preciso il suo sinistro che si spegne a fil di palo. Gara in cassaforte per il Savona
44' Fabbri recupera palla nel cerchio di centrocampo cercando poi di sorprendere Cannavò fuori dai pali, recupera la posizione il portiere genovese
43' si aprono spazi fin troppo invitanti per le sgroppate degli striscioni, Superba che sembra essere uscita dalla partita dopo le reti di Schirru e Fabbri
39' FABBRI, IL TERZO GOL DEL SAVONA! Accelerazione a sinistra di Damonte, altro traversone basso preciso raccolto al limite dell'area piccola da Fabbri, conclusione di prima e sfera in fondo al sacco
38' Fabbri se ne va a sinistra, pallone basso per Nelli che in spaccata devia con la punta spedendo di un soffio a lato
33' E ARRIVA IL 2-0 BIANCOBLU! Angolo di Raja, colpo di testa vincente di capitan Schirru che infila Cannavò
32' gioca con qualità la formazione di Sarpero, sta mancando solo la zampata finale per concretizzare la mole di gioco fin qui prodotta
30' ancora Silvestri, destro in corsa sulla respinta della difesa genovese, strepitoso il colpo di reni di Cannavò che toglie il pallone dall'incrocio
27' Silvestri imbuca per Damonte che affonda a sinistra, cross basso nel cuore dei sedici metri dove il sinistro a botta sicura di Fabbri viene deviato da Nelli e da un difensore avversario, Fousfos concede angolo
26' Silvestri ruba palla in pressione alta, ma il suo sinistro viene contrastato da un avversario che favorisce l'intervento del portiere genovese Cannavò
23' dai e vai tra Fabbri e Silvestri, sinistro del fantasista numero undici ribattuto da Guelfi
22' sta rischiando qualcosa di troppo il Savona in fase di costruzione, Sarpero si arrabbia coi suoi, non vuole cali di attenzione il tecnico biancoblu
15' squillo della Superba col destro da fuori di Badamassi, Agostino non rischia la presa respingendo in tuffo a mani unite
13' Fabbri premia la sovrapposizione a destra di Calcagno, pallone in mezzo per Raja che ritarda la conclusione da posizione favorevolissima, sfuma una buona chance per il Savona
11' approccio aggressivo alla gara da parte degli striscioni, il divario tecnico tra le due formazioni si percepisce, i biancoblu vogliono subito indirizzare la gara in maniera decisa
6' TURONE! SAVONA IN VANTAGGIO! Azione da playstation della squadra di Sarpero, Fabbri imbuca per Nelli che appoggia al centro dove Turone, a porta completamente sguarnita, infila la rete dell'1-0
5' nota tattica: biancoblu col modulo ad albero di Natale, Fabbri e Silvestri giocano alle spalle di Nelli punta centrale, Superba con Callà a supporto di Badamassi riferimento avanzato
3' calcia col sinistro l'ex Cairese e Finale, decisiva la deviazione della barriera genovese
2' Guelfi in ritardo su Fabbri, punizione dal limite a favore degli striscioni, sul pallone Raja e Fabbri
1' si parte! Gremita la tribuna del "Picasso"! Savona in completo rosso, maglia grigia per la Superba
PRIMO TEMPO
Formazioni:
SAVONA: Agostino; Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Burchi, Turone, Nelli, Silvestri, Fabbri. A disposizione: Rosasco, Incorvaia, Iadanza, Toskaj, Rolandi, Saracco, Baldaccini, Fossati C., Gamba. Allenatore: Sarpero
SUPERBA: Cannavò; Sacco, Tripi, Ottogalli D., Malfettani, Vultaggio, Lanza, Callà, Cadenasso, Badamassi. A disposizione: Romei, Fossati S., Ravera, Ottogalli M., Rapetti, Malinconico, Siri, Palmisano, Marchese. Allenatore: Napoli
Arbitro: Fousfous di Albenga - Assistenti: Ferrari di Savona e Pollero di Genova