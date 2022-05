Calcio, Juniores provinciali. Il Pietra approccia al meglio il quadrangolare playoff, battuta in rimonta la Praese 4-2

Parte al meglio l'avventura del Pietra Ligure nel girone playoff del campionato Juniores Provinciale.

I biancocelesti hanno espugnato il campo della Praese in rimonta, dopo essere andati sotto per 2-0, grazie al rigore di Vignaroli, alle reti di Delmonte e Ferlaino e alla punizione allo scadere di Parrelli.

Il Pietra Ligure è in vetta in coabitazione con il Little Club James, vincente all'inglese (2-0) sul Cadimare.

Proprio sabato prossimo, al Devincenzi ci sarà il confronto diretto al vertice.

La classifica

Pietra Ligure 3

Little Club James 3

Praese 0

Cadimare 0