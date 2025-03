Giudice Sportivo, Serie D. Le sanzioni nel girone A, provvedimenti importanti per Derthona e Varese

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.200,00 DERTHONA FBC 1908 A.S.D.

Per avere al termine della gara persona non identificata ma chiaramente riconducibili alla società fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara, proseguiva nella condotta anche successivamente e permaneva nei pressi degli spogliatoi fino a quando la terna non abbandonava l'impianto sportivo.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROVENZANO MAURIZIO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MANDRINO MARIO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GABRIELLI GIANMARCO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BARZOTTI MATTEO (CITTA DI VARESE S.R.L.)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GJURA KLETO (ASTI)

ROPOLO PAOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

GABRIELI NICCOLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CAVALLOTTI NICCOLO MICHELE (OLTREPO FBC)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

FISSORE MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MONZA EDOARDO (AVC VOGHERESE 1919)

CASTIGLIA LUCA (CAIRESE)

ABONCKELET DUC MADY ARRO (VADO 1913 A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUARNONE ALESSANDRO (AVC VOGHERESE 1919)

CATTANEO PAOLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SERRA NICOLA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

SACCA MATTEO (NOVAROMENTIN SRL)

GULLI ANDREA (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

CAPRA EDOARDO (VADO 1913 A.S.D.)