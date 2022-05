Calcio. Prima Categoria, titolo regionale: Carcarese forza quattro sulla Sampierdarenese, i biancorossi dilagano al "Corrent": a segno Zizzini, Brovida, Revello e Brignone

CARCARESE - SAMPIERDARENESE 4-0 (3' Zizzini, 48' Brovida, 76' Revello, 87' Brignone)

Finisce qui la sfida! La Carcarese fa la voce grossa nella prima sfida del girone S1 che mette in palio il titolo regionale di Prima Categoria, Sampierdarenese schiantata 4-0

87' BRIGNONE A GIRO SUL SECONDO PALO! 4-0 CARCARESE, dilagano i padroni di casa

84' Volga per Alò, altro cambio ordinato da mister Chiarlone

83' Orcino a millimetri dal poker, rasoiata da fuori che si spegne di un soffio fuori

81' spazio anche a Reale, esce De Matteis

76' REVELLO CALA IL TRIS, Zini in uscita messo a sedere con una finta e sfera in fondo al sacco a porta completamente sguarnita



75' Alò di potenza smonta il palo sinistro della porta genovese, che sassata dell'ex Alassio FC, solo il legno gli nega il 3-0

69' Orcino rileva proprio l'autore dell'1-0 biancorosso

68' Zizzini fermato ancora in dubbia posizione di fuorigioco, numerose le decisioni discutibili da parte del direttore di gara, non proprio al top della forma

63' c'è il primo giallo anche per un giocatore ospite, nella fattispecie Costa, che atterra Brignone lanciato in velocità. Altra prestazione da 7 in pagella per il giocatore ex Savona

62' Zizzini si accentra e cerca il tiro a giro dal limite, pallone colpito troppo debolmente, il numero uno biancorossonero blocca a terra

60' De Matteis in ripartenza premia la sovrapposizione di Mombelloni sulla destra, diagonale in corsa e pallone a lato della porta difesa da Zini

58' nota meteorologica: cielo sempre più scuro che minaccia pioggia e vento sempre più intenso

56' Revello al posto di Brovida, primo cambio tra le file biancorosse

55' ancora Parodi al tiro dopo una doppia sponda aerea di Poggioli e Caroglio, il numero uno ex Savona si ritrova il pallone tra le braccia

53' Parodi ci prova da fuori, tentativo forzato che Giribaldi neutralizza senza problemi

51' biancorossi padroni del campo anche in questo avvio di ripresa, gioca con grande scioltezza la formazione di Loris Chiarlone

48' BROVIDA! 2-0 CARCARESE! Grande azione palla a terra, Brignone pesca in profondità il numero undici biancorosso che resiste alla carica di un avversario prima di battere Zini con un diagonale a mezza altezza

46' squadre di nuovo sul rettangolo verde, stessi ventidue del primo tempo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo, Carcarese meritatamente in vantaggio sulla Sampierdarenese, decide al momento il gol di Zizzini in avvio

44' cross di Morani a cercare la testa di De Moro, Giribaldi in uscita allontana con i pugni

43' Zini padrone dell'area piccola sulla sponda area di Spozio, intanto cartellino giallo per Camoirano

42' si rivede in avanti la squadra di casa, Brignone trova il corridoio giusto per l'inserimento di Brovida, Panarello chiude la diagonale e concede angolo ai biancorossi

41' Percivale su punizione dalla trequarti sinistra calcia sul secondo palo, dove Parodi, di testa, non riesce ad impattare il pallone

40' Camoirano apre sulla destra per Cadenasso, contrasto regolare con Bonifacino e la Carcarese può liberare

39' stacco aereo proprio del terzino genovese sul corner battuto da Percivale, troppo centrale per impensierire Giribaldi

38 discesa di De Moro sulla destra, centrato in pieno Croce, ma sarà angolo per i genovesi

36' dai e vai tra Zizzini e De Matteis, chiude la strada Musiari all'altezza della lunetta

35' la Samp non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Giribaldi, Pittaluga in piedi all'interno della propria area tecnica cerca di scuotere i suoi

34' Alò a cercare la testa di De Matteis, De Moro stringe sul centrocampista biancorosso evitando guai peggiori

33' traversone di Manfredi dalla trequarti, non c'è precisione nella parabola del numero sei di casa e Zini osserva con lo sguardo il pallone terminare la sua corsa sopra la traversa

32' giallo per Camoirano, è il primo ammonito della sfida

31' ed è proprio il bomber biancorosso che cerca la soluzione di potenza verso la porta, ma trova solamente la barriera della Sampierdarenese

30' Brovida in slalom speciale fra tre avversari, fallo ai suoi danni e punizione dal limite a favore dei valbormidesi

27' Brignone la piazza di destro all'incrocio, ma il direttore di gara ravvisa un altro offside

25' Brovida scatta sul filo del fuorigioco dopo la veloce ripartenza orchestrata da Brignone, l'arbitro ferma tutto e il pubblico del Corrent non gradisce

24' combinazione palla a terra Parodi-Camoirano-Poggioli, destro rasoterra del numero nove genovese e deviazione decisiva di Spozio

23' contrasto tra numeri tre all'altezza della bandierina, sfera sul fondo e semplice rimessa dal fondo che Giribaldi andrà a battere

21' Brignone pescato in fuorigioco dopo un altro rinvio sblienco di Zini, la squadra di Chiarlone vuole il raddoppio

20' Mombelloni sguscia via sulla fascia destra, entra in area e serve ancora De Matteis, anticipato dall'ottima chiusura di De Moro. Meglio la Carcarese, la squadra di Pittaluga meno brillante in fase di costruzione

18' gran lancio di Zizzini a tagliare la difesa genovese, pallone leggermente lungo per De Matteis e l'azione sfuma

17' Zini in disimpegno rischia la frittata sul pressing di Brovida, la sfera arriva poi sui piedi di Alò che calcia a botta sicura, bravo Cadenasso in acrobazia a salvare nei pressi della linea

15' gara piacevole al "Corrent", entrambe le squadre giocano senza particolari pressioni

13' Alò si libera al cross sulla destra, ma il suo traversone si perde direttamente sul fondo

11' Brignone in profondità a cercare l'inserimento di Brovida, non c'è intesa tra i due e Zini in uscita mette tutti d'accordo

8' Mombelloni in spaccata concede angolo alla Samp, miracolo di Giribaldi sul sinistro da fuori di Morani, deviato anche da un difensore biancorosso.

6' risponde la formazione genovese con un destro da fuori di Parodi, sfera a lato

3' CARCARESE SUBITO IN VANTAGGIO! ZIZZINI! Diagonale vincente dopo l'ottimo suggerimento di De Matteis, è avanti la squadra di Chiarlone

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, De Matteis, Alò, Brignone, Zizzini, Brovida

A disposizione: Briano, Basso, Orcino, Reale, Revello, Manti, Vero, Volga, Clemente

Allenatore: Chiarlone

SAMPIERDARENESE: Zini, De Moro, Panarello, Cadenasso, Musiari, Caroglio, Parodi, Morani, Poggioli, Percivale, Camoirano.

A disposizione: Lo Vecchio, Pittaluga, Mastrogiovanni, Costa, Cornero, Biagini

Allenatore: Pittaluga