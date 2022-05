Calcio. Serie D, un punticino per brindare definitivamente alla salvezza: l'ultimo ostacolo del Vado si chiama RG Ticino

Centottanta minuti prima che cali il sipario sul girone A di Serie D. Tanti verdetti sono già stati emessi, dal Novara promosso in C alla tripla retrocessione diretta di Lavagnese, Imperia e Saluzzo, passando per il secondo posto matematico della Sanremese fino ad arrivare al piazzamento playoff di un Casale protagonista di un girone di ritorno tutto in rimonta.

Resta invece aperto il discorso quarto e quinto posto, con Varese e Derthona sempre favorite, mentre in zona playout il finale è ancora tutto da scrivere: l'ampio margine tra quindicesimo e diciottesimo posto porterà alla disputa di un solo spareggio salvezza, ma Ticino e Fossano, al momento le due candidate a giocarsi la permanenza in Serie D, cercheranno di risalire la china proprio in "Zona Cesarini", seppur Asti, Ligorna, Pont Donnaz e Vado abbiano un margine cospicuo per affrontare le ultime due giornate con relativa serenità.

Non vuole correre però brutte sorprese la formazione rossoblu di Solari, a caccia dell'ultimo punto utile a certificare la salvezza proprio in casa dell'RG Ticino, a sua volta costretto a vincere per tentare di evitare lo spareggio di fine maggio.

"Sarà una battaglia - aveva dichiarato il tecnico valbormidese dopo l'esaltante 2-1 interno contro il Bra - ma ce la giocheremo fino in fondo come abbiamo dimostrato di saper fare durante tutta la stagione".

4-3-3 o 3-5-2 le opzioni sul piatto in casa vadese. Fischio d'inizio alle ore 16.00, livescore su Svsport.it