Soccer Borghetto. Il presidente Ferrara sul futuro del club. "Ultima nostra partita? Ni. Chiedo scusa ad Arenzano per la rissa in tribuna" (VIDEO)

Una coppa come un sigillo sull'intera attività sportiva del Soccer Borghetto?

Il rischio forte è questo. Di fatto non è da escludere che quella di ieri possa essere stata l'ultima partita del club presieduto dal presidente Andrea Ferrara.

Il numero uno biancorosso ha espresso tutto il proprio rammarico per non essere riuscito a trovare un punto d'incontro con l'amministrazione comunale e con i cugini del Borghetto, confermando le trattative per una possibile fusione.

Ferrara, a margine dell'intervista, ha anche voluto scusarsi con la città di Arenzano e l'Arenzano Calcio per i fatti avvenuti in tribuna: "La colpa non è nostra per il parapiglia che si è scatenato durante la partita. Ci tengo però a offrire le scuse del club alla società e alla cittadina che ci hanno ospitato per la finale".