Dopo cinque anni di semina il Pontelungo ha saputo costruire una struttura di squadra completa, solida ed efficace come hanno saputo testimoniare i granata nel corso dell'intera stagione.

La vittoria della Coppa Liguria non vuole essere però un semplice punto di arrivo, ma il trampolino per puntare con forza, come conferma il presidente Michele Neri, ai prossimi playoff.