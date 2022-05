Capita spesso di percepire delle emozioni particolari nella voce di Andrea Guardone quando inizia a descrivere l'atmosfera all'interno dello spogliatoio del Pontelungo.

Quella magia si sta rinnovando domenica dopo domenica, come ha testimoniato la vittoria di Coppa Liguria e la qualificazione ai prossimi playoff regionali, al via domenica in casa della Campese.

Un'opportunità da vivere a mente libera, ma al contempo con enorme determinazione.